Gessica Notaro / Haters al vetriolo, “la cosa che mi fa più male…” (Domenica in)

Gessica Notaro si racconta a Domenica in ripercorrendo gli attimi terribili in cui il suo ex fidanzato, Edson Tavares, condannato a 15 anni di carcere, l’ha sfregiata con l’acido. Protagonista del mondo del piccolo schermo, e di una serie di attività mediatiche atte a sensibilizzare gli uomini sul tema della violenza contro le donne, oggi Gessica Notaro deve fronteggiare un’altra emergenza: quella degli haters sui social e nella vita. Oggi, infatti, sono in molti a pensare che l’ex Miss Romagna abbia tratto dei vantaggi da ciò che le è accaduto. “Una cosa che mi fa molto male”, ha detto Gessica Notaro in un’intervista concessa solo pochi giorni fa a Vieni da me. “Ho parlato con il mio parrucchiere […] lui mi ha detto ‘ti devo dire, con profondo dispiacere, che le tante cose che tu stai facendo in televisione vengono lette male dalle donne, me ne accorgo – ha precisato l’uomo – perché arrivano tante donne nel mio salotto e sento i commenti che fanno”.

GESSICA NOTARO: “ECCO COSA MI HA LASCIATA INTERDETTA”

Alle parole al vetriolo che continuano ad arrivare al suoi indirizzo, Gessica Notaro ha sempre risposto per le rime: “io ne facevo volentieri a meno di quest’acido”, ha detto la miss nel salotto di Caterina Balivo “questo deve essere molto chiaro”. Ma cosa spinge molti hater – soprattutto donne – a rivolgerle delle accuse così velenose? “Probabilmente la mente umana non è in grado di concepire una tragedia, così tanto dolore, nella realtà intorno a sé”, ha detto Gessica Notaro Nel corso dell’intervista. Secondo l’ex miss, le persone cercherebbero un motivo per giustificare, ai loro occhi, tanto male, che altrimenti sarebbe inconcepibile. Nascerebbero da questo dichiarazioni del tipo “magari questa ragazza se l’è cercata”, oppure “magari l’ha indispettivo, magari le è andata bene perché fa il lavoro che ha sempre sognato”, Ma c’è una frase che le ha fatto particolarmente male: “La cosa che più mi ha lasciato interdetta – ha spiegato la Notaro – è stata ‘va a finire che alla fine della fiera, lei dovrà tornare da lui e dargli la parte che si merita per averle favorito tutto questo'”.

HATERS CONTRO GESSICA NOTARO, LEI RISPONDE

A pochi giorni dall’intervista rilasciata a Vieni da Me, Gessica Notaro si è dovuta confrontare con un nuovo messaggio shock che ha lasciato attoniti tutti i suoi fan sui social. Un utente fake le ha infatti inviato un messaggio privato, nel quale, accanto alla sua immagine, si legge la seguente didascalia: “E tu hai usato la tua faccia di caz** per diventare famosa. Stupida anche tu”. Di fronte a queste parole, Gessica Notaro ha scelto la strada del pubblico ludibrio, esponendo il messaggio incriminato al giudizio dei social. “Non temere – si legge nella sua risposta – Ora diventi famosa anche tu”. E, come sempre in questi casi, al suo indirizzo sono arrivati i commenti di chi, da sempre, le vuole bene: “Perdi tempo prezioso a rispondere a queste idiozie”, scrive Tosca d’Aquino dal suo account. “Povero mondo, con individui del genere”, aggiunge Giulia Salemi –



