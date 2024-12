Javier Martinez sotto accusa al Grande Fratello 2024: “Flirt forzati”

Javier Martinez è un corteggiatore seriale? Il suo avvicinamento, molto simile, a varie ragazze nella Casa del Grande Fratello 2024 è spinto da un reale interesse o è una strategia di gioco? Sono queste le domande che molti dentro e fuori dalla Casa si sono posti sul gieffino, e che hanno portato addirittura Cesara Buonamici a criticarlo aspramente.

La prima a manifestare i suoi dubbi su Javier è stata Chiara Cainelli, suo ultimo flirt nella Casa. “Ha forzato alcuni atteggiamenti nei miei confronti per mantenere quello che aveva detto in puntata… – ha ammesso in diretta Chiara su Javier – Secondo me ha montato un po’ delle aspettative verso la mia conoscenza e io l’ho percepita questa cosa.” Le critiche più pesanti arrivano però da Lorenzo Spolverato, che ritiene Javier poco sincero e un grande giocatore.

“Lui muove le sue carte da quando è entrato e lo fa molto bene, in modo da ripulirsi in ogni situazione. – le parole del modello milanese su Javier Martinez – Vuoi fare il buono e ti vuoi ripulire da ogni situazione che crei… A questo punto dico che gioca con i sentimenti delle persone!” Il pallavolista argentino ha negato ogni accusa, dichiarando: “Con ogni persona con la quale mi sono interfacciato credo di essere stato molto limpido. Lorenzo vuole trovare il marcio, mi fa un po’ ridere! Io non mi interesso proprio del percorso suo e di Shaila… Se parlare con un’amica ora vuol dire flirtare, significa che la gente cerca il marcio su di me!”

Non si è però detta d’accordo Cesara Buonamici, che ha chiesto di intervenire e ha avuto per Javier parole molto dure. “Javier che delusione! Io mi sono beata delle tue buone maniere, dei tuoi buoni principi di essere rispettoso, poi ti ho scoperto pian piano completamente disinteressato a quello che ti circonda nella casa, a creare un minimo di comunione con gli altri; disinteressato a farci capire un qualunque tuo pensiero. Infine, sentendoti parecchio figo, ti sei lanciato in una serie di toccate e fuga a favore di telecamere. Allora io ti domando: per quanto tempo vuoi continuare a fare il pesce in barile senza che noi c ne accorgiamo?”