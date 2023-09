GF 2023 Samira Lui imita Grecia Colmenares, il risultato è esilarante/ Il video diventa virale sul web

Quest’anno, al Grande Fratello è stato reintrodotto il Tugurio e in queste ultime ore alcuni concorrenti sono finiti proprio lì: Samira Lui, insieme a Vittorio Menozzi, Anita Olivieri, Lorenzo Remotti e Giuseppe Garibaldi.Cercando di ammazzare il tempo come meglio possono, Lui ha regalato al pubblico un momento davvero divertente.

La modella, infatti, ha imitato alla perfezione Grecia Colmenares facendo ridere tutti i suoi compagni di viaggio. Il momento esilarante è diventato virale sul web, in cui si vede Samira mentre parla in spagnola dimenandosi a destra e sinistra. Insomma, sicuramente gieffina sta conquistando il cuore dei telespettatori anche se di recente ha detto qualcosa che potrebbe compromettere il suo percorso all’interno della casa.

SAMIRA CHE IMITA GRECIAAAA STO CREPANDO DALLE RISATE È IDENTICA 😂😂😂😂😂😂 #Gf #grandefratello pic.twitter.com/KSlqd30Cgo — Soqquadro (@gicarestik2) September 13, 2023

Samira Lui, chi è la nuova concorrente del GF: ” Cresciuta senza papà”

Samira è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2023, volto noto della tv e modella, è stata la professoressa all’Eredità. In più, oltre ad aver vinto nel 2017 il titolo di Miss Friuli-Venezia Giulia, ha partecipato anche a Tale e quale show” vestendo i panni di Jennifer Lopez e Grace Jones.

“Sono Samira Lui, sono nata in Friuli nel paese dove si fa il prosciutto San Daniele. Nel 2017 ho fatto Miss Italia che mi ha fatto capire ciò che amo fare. Anche a casa mentre faccio le pulizie mi metto a ballare. Nasco da mamma italiana e papà senegalese. Mamma è una donna meravigliosa, molto buona. Qualsiasi cosa io abbia bisogno so che c’è e non è scontato. Mio papà non l’ho mai conosciuto ma questo non è stato per me un problema perché mia mamma ha sopperito alla sua assenza fortemente” svela la concorrente nel video di presentazione.

