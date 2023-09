Samira Lui attacca il GFvip, eliminata al Grande Fratello 2023?/ Antonella Fiordelisi infiamma lo scontro

Grande fratello vip 2023, Samira Lui accende lo scontro con il Grande Fratello 2023

Il Grande Fratello 2023 si dichiara in stato di guerra contro il predecessore di casa Mediaset, il Grande Fratello vip 7, ed ha così il via lo scontro stellare con Antonella Fiordelisi per il secondo e Samira Lui per il primo schieramento, tra i protagonisti.

Nel terreno fertile che sembra ora prepararsi per una lunga guerra, tra concorrenti ingaggiati nel gioco televisivo sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia, Samira Lui é la prima a sferrare un attacco nel campo di battaglia. Dall’alto della sua esperienza prestata di vip rodata in vari format come L’eredità di casa Rai, al passaggio in casa Mediaset la concorrente attacca i “vipponi” concorrenti alla scorsa edizione del Grande Fratello vip 7. “Loro litigavano sempre per le stesse cose: non volevano cucinare, non volevano lavare i piatti, non volevano sistemare…”, tuona la fascinosa nominata al televoto in corso, per la quota Grande Fratello 2023.

E a farle eco, nella guerra dichiarata al Grande Fratello vip 7, poi, é il coinquilino omonimo dell’eroe rivoluzionario nella storia della Repubblica italiana, Giuseppe Garibaldi: “Era gente che non aveva mai fatto niente. Hanno avuto sempre la mamma e il papà a casa che li lavavano” e Anita Olivieri: “Ragazzi, secondo me erano persone molto diverse da noi”, rincara la dose ai danni della potenza super vip del Grande Fratello vip 7, il “nip” dal nome che ha un valore di spessore dal punto di vista storico, degno di un “vip” degno di nota.

Antonella Fiordelisi difende Grande fratello vip 7 dal Grande fratello 2023

Intanto, non può mancare di certo il contrattacco del Grande Fratello vip 7, rappresentato da Antonella Fiordelisi. In replica alle immagini dell’attacco targato Grande fratello 2023, in nome e per conto suo e dei coinquilini nella Casa alla scorsa edizione del reality per i vipponi, la sportiva si difende perentoria. “Ho litigato per tutto ma non per i piatti. Comunque mi sembrano finti umili alcuni”, é l’affondo della sportiva. Questo, mentre é in corso il televoto tra i nominati, di cui fanno parte Samira Lui e Giuseppe Garibaldi. Tuttavia, ben oltre l’attacco che la vede protagonista nella Casa ai “vipponi” e le contestazioni a suo carico che le giugno online dagli internauti fan di quest’ultimi , Samura e Giuseppe non rischiano l’eliminazione. Questo, dal momento che alla seconda puntata del Grande Fratello 2023 il televoto chiama l’occhio pubblico a decretare il concorrente preferito nel gioco. Almeno per il momento, quindi, il gioco di Samira e Giuseppe non si direbbe compromesso

E, intanto, a mezzo social Paolo Masella del Grande Fratello 2023 finisce al centro di una polemica web…











