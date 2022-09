GF VIP 7, Anticipazioni di Signorini:”Sarà social”/ “Con Soleil, Sophie, Pretelli e Giulia Salemi…”

Alfonso Signorini, tutte le novità del Grande Fratello Vip 7

Al ritorno in tv del Grande Fratello Vip, giunto alla settima edizione, manca meno di una settimana e il padrone di casa, Alfonso Signorini, presenta tutte le novità di un’edizione che si preannuncia storica, ai microfoni del settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 14 settembre. Felice ed entusiasta della squadra che è riuscito a creare, Signorini, oltre ad aver scelto con i propri autori tutti i concorrenti che, da lunedì 19 settembre, varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà, ha deciso di puntare su quattro ex vipponi amatissimi dal pubblico.

Con ruoli diversi, infatti, Sophie Codegoni e Soleil Sorge, concorrenti della sesta edizione; Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, grandi protagonisti della quinta edizione e che nella casa si sono innamorati, saranno i protagonisti del reality fuori dalla casa. Signorini ha scelto di affidare loro il compito di raccontare tutto ciò che accadrà nella casa. “Sarà un’edizione ancora più social, sceglierò ogni puntata gli spunti che mi segnalerà Giulia Salemi, il sentimento della rete espresso tramite commenti e gif e lo trasferirò ai concorrenti. Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurranno Gf Vip party, mentre Sophie Codegoni condurrà Casa Chi”, svela Signorini.

Alfonso Signorini e il rapporto con i vipponi

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Chi, Signorini ha parlato anche del rapporto con i suoi “vipponi”. Sono tanti i concorrenti che, nel corso delle varie edizioni, hanno varcato la famosa porta rossa della casa di Cinecittà e, alla vigilia dell’inizio del Grande Fratello Vip 7, il conduttore spiega di essere molto protettivo con i vip.

“A volte mi rendo conto di essere protettivo nei loro confronti, ma me lo posso permettere perché, poi, ci pensano opinionisti e social a giudicarli. Sono paterno, mi emoziono quando entro nella Casa perché non è solo un lavoro, è qualcosa che ha cambiato anche me” – spiega Signorini. “Sono grato a queste persone: quando ci si racconta e si condivide la propria vita si compie un gesto di generosità che prescinde dai compensi, e chi non lo fa si priva di qualcosa. Anch’io lo faccio, conducendo: non ho protezioni, sono quello che vedete”, conclude.

