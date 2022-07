GF Vip 7, chi non ci sarà?/ Guendalina Canessa, Tumiotto e Fiordaliso fuori dal cast

GF Vip 7: spuntano i nomi che non ci saranno

Prosegue il toto-nomi in vista della prossima edizione del GF Vip 7, il reality condotto da Alfonso Signorini ed in onda dal settembre con il consueto doppio appuntamento settimanale nella prima serata del lunedì e del venerdì. Se finora si sono letti decine di nomi tra coloro che potrebbero far parte della rosa dei nuovi concorrenti, adesso TvBlog.it procede al contrario, svelando chi sicuramente non troveremo nel cast della prossima edizione.

Si tratta di tre nomi celebri i quali erano stati avanzati in queste settimane e che erano quasi stati dati ormai per certi. A quanto pare però le cose cambiano molto velocemente e per tre di loro sarebbe sfumata almeno per il momento la possibilità di poter far parte del GF Vip 7. Si parte subito con il primo nome, quello di Guendalina Canessa, già concorrente dell’edizione 2007 del reality nella versione classica all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi. Secondo TvBlog.it la Canessa non parteciperà nella prossima edizione del reality più spiato d’Italia ma non sarà la sola “esclusa” dalla rosa dei prossimi concorrenti. Chi altro è stato “escluso” dalla lista dei prossimi Vipponi?

Da Tumiotto a Fiordaliso: chi è fuori dal GF Vip 7

Un nome che era emerso come possibile nuovo concorrente del GF Vip 7 era stato quello di Leonardo Tumiotto, noto sportivo diventato celebre nell’ambito del nuoto agonistico con le sue imprese che lo hanno portato a occupare un posto nella semifinale degli Europei del 2005. Il suo nome era stato avanzato di recente da Dagospia ma anche per lui pare non ci sarà per ora alcun futuro nel reality di Canale 5. Il nuotatore aveva già preso parte ad un precedente reality, ovvero l’Isola dei Famosi su Rai2.

Il terzo nome tra coloro che sicuramente non ci saranno al GF Vip 7 è quello della cantante Fiordaliso. Anche lei grande conoscitrice dei reality e dei talent avendo preso parte, nel corso degli anni, a vari programmi tra cui Music farm, La talpa 3, Tale e quale show, L’isola dei famosi, Celebrity bake off Italia ed in ultimo Il cantante mascherato. Sembrava ormai ad un passo dal varcare la porta rossa ma per lei tutto si sarebbe fermato. I tre nomi finora avanzati dal portale televisivo, si andrebbero così ad unire agli altri tre già esclusi, ovvero Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas e Federico Fashion Style.

