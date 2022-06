Grande Fratello Vip 7: Fiordaliso tra i concorrenti?/ Signorini punta nomi stellari…

Grande Fratello Vip 7: Fiordaliso tra i concorrenti?

Il Grande Fratello Vip 7 tornerà in onda il prossimo 19 settembre con tanti nuovi concorrenti che, per mesi, vivranno sotto l’occhio vigile della telecamere che riprenderà tutto ventiquattro ore su ventiquattro. Quella che comincerà il 19 settembre sarà la quarta edizione condotta da Alfonso Signorini che punta ad avere un cast stellare. In ogni edizione del suo GF Vip, Signorini ha sempre proposto la contrapposizione tra giovani e adulti. Nella casa del Grande Fratello Vip 6, la presenza di Katia Ricciarelli ha dato vita a dinamiche e scontri, in particolare con le sorelle Selassiè che, per tutta la durata del reality, sono sempre state molto schiette.

Fiordaliso "Paola Perego crede in me"/ "Lei e Simona Ventura due pazze..."

Anche nella settima edizione potrebbe esserci la contrapposizione tra giovani e adulti. Secondo gli ultimi rumors, Signorini punterebbe ad avere nella casa anche Marina Fiordaliso che, in passato, ha vissuto l’esperienza del reality partecipando all’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip 7: ecco i probabili concorrenti

A lanciare l’indiscrezione su una probabile presenza di Fiordaliso tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 7 è il portale 361Magazine secondo cui la cantante sarebbe pronta a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà aggiungendo che il suo ingresso potrebbe avvenire sin dal primo giorno o a reality in corso.

Marina Fiordaliso: "Mia madre Carla morta sola come un cane"/ "Tornassi indietro…"

Tra gli altri nomi che stanno circolando spuntano i nomi di Antonella Giordelisi, Francesco Chiofalo, Antonino Spinalbese e Asia Gianese. Come opinioniste, invece, dovrebbe tornare Sonia Bruganelli mentre Orietta Berti dovrebbe prendere il posto di Adriana Volpe.

LEGGI ANCHE:

Ario e Carla, genitori Marina Fiordaliso/ Mamma morta di Covid, il padre “le volevo bene…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA