GF Vip, Antonella dichiara guerra a Oriana “la distruggo”/ Furia web: “Parole forti”

Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli: “La distruggo“

Sembra non scorrere buon sangue tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Il nuovo ingresso ha subito creato numerose dinamiche e non è stato visto di buon occhio dalla Fiordelisi, che l’ha considerata superficiale e si è detta pronta a darle battaglia. Un nuovo piano d’attacco è arrivato nella serata di ieri, come riportato da Biccy, quando Antonella, chiacchierando con alcuni coinquilini, ha rivelato: “Io lei l’ho subito inquadrata e la distruggerò. Sì la distruggerò e la defenestrerò. Non me ne frega perché io sono me stessa e non riesco a starmene zitta perché altrimenti le regalo visibilità“.

Antonella ha subito preso di mira la coinquilina Oriana: “Ragazzi non me ne frega, non faccio questi pensieri. E ripeto che non me ne frega niente tanto io la distruggo. Mi ringrazierà? E che mi ringrazi, tanto chi la segue quella, chi la conosce? Non mi importa che poi la faccio uscire in una clip perché dicono che sono forte. A me non mi interessa perché io sono fatta così istintiva. E sia chiaro che non è che non mi piace perché io giudico dall’apparenza, ha fatto una cosa che non doveva fare. Devo ignorarla? Ok domani la distruggo e poi non la considero più“.

Antonella attacca Oriana, il web s’infuria: “Ha usato parole forti“

Tuttavia il duro attacco di Antonella Fiordelisi ad Oriana Marzoli non è andato giù a pubblico del Grande Fratello Vip 2022, che si è riversato su Twitter per criticarne il comportamento. “Antonella: io la distruggo (Oriana). Amò ma che vuoi distrugge che tra un po’ tu padre te decide pure come te devi vesti” scrive un utente. C’è chi difende la new entry elogiandone la forza: “Antonella ancora convinta di poter vincere contro Oriana in uno scontro. “Io la distruggo” No amo, se Oriana si inca*a, ti ribalta“.

Un altro utente, infine, ha dovuto ricredersi sul comportamento di Antonella Fiordelisi soprattutto dopo le ultime dinamiche create con Oriana: “Parlava di Oriana e ha usato parole forti tipo “la distruggo”, “la facciamo uscire subito”, “si butta prima su uno e poi sull’altro” e tante altre cose…questo è proprio il motivo io cui ci ho messo 1 mese a fidarmi di lei, questa Antonella a me non piace onestamente“. Questa sera, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, i contrasti tra Antonella e Oriana potrebbero essere nuovamente oggetto di discussione.

