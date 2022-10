GF Vip, Antonella Fiordelisi prende in giro Edoardo?/ Più attratta da Antonino

Antonella Fiordelisi è davvero interessata ad Edoardo? I segnali che non sfuggono al web

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono avvicinati di più negli ultimi mesi. Se inizialmente la coppia sembrava promettere scintille, man mano il comportamento della schermista è cambiato. Sul web in molti hanno notato i segnali che dimostrano che l’influencer non sia molto presa dal volto di Forum, ma che sia più attratta da Antonino Spinalbese.

Francesco Chiofalo, "Antonella Fiordelisi mi ama ancora"/ La confessione choc...

Antonella Fiordelisi non è più così affettuosa nei confronti di Edoardo, quando lui avvicina le labbra lei spesso si allontana per evitare il contatto. In più, la stessa gieffina ha ammesso di provare maggiore attrazione fisica per Antonino Spinalbese. Il web non si è poi lasciato scappare che mentre il gieffino rimuginava sulla situazione con la ex sportiva, lei fosse in giardino a ballare. Inoltre, l’influencer ha fatto un massaggio ad Antonino sui glutei senza curarsi che Donnamaria potesse rimanerci male. Il pubblico, dunque, sembra non credere più al sentimento della gieffina nei confronti del volto di Forum.

Francesco Chiofalo boccia la coppia Antonella e Edoardo/ "Non è il suo tipo di uomo"

Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo boccia la sua storia con Edoardo

A non credere alla relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo si aggiunge anche Francesco Chiofalo. L’ex pupo, svela cosa pensa sulla loro frequentazione nella Casa del Grande Fratello Vip 2022.

Come riporta Biccy, Chiofalo sulla sua ex Antonella Fiordelisi dichiara: “Volete per forza che io dica qualcosa di negativo che mi fate queste domandine? Diciamo che io lui non lo conosco quindi lui non posso giudicarlo, però conosco Antonella. La conosco piuttosto bene, ci sono stato degli anni insieme e sicuramente lui non è assolutamente il prototipo di uomo che può piacere ad Antonella.” E aggiunge: “Ma l’ha detto anche lei per quel poco che ho seguito il programma. Probabilmente lei al di fuori del programma non se lo sarebbe mai cag**o di striscio, sinceramente.”

Gegia contro Antonella Fiordelisi: "Le tirerei uno schiaffo!"/ Nuove accuse, poi la svolta grazie a Pamela

© RIPRODUZIONE RISERVATA