GF Vip, Antonella provoca Edoardo “stavi a corto di ragazze”/ Micol sminuita “Brutta! Usi faceapp”, ira web

GF Vip 2022, Antonella e la provocazione a Edoardo Donnamaria: “Stavi a corto di ragazze“

Si accendono sempre più le dinamiche del triangolo composto da Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia al Grande Fratello Vip 2022. Ieri sera in puntata abbiamo assistito a numerose liti, da quella tra Edoardo e Micol allo sfogo di Antonella contro lo stesso Edoardo, dopo le dure parole che Sonia Bruganelli ha riservato per lei. Nel post-puntata, però, le acque non si sono calmate: se da un lato ha tentato il chiarimento con Edoardo, dall’altro ha continuato ad attaccare Micol.

Come riporta Biccy, la concorrente ha parlato ad Edoardo sminuendo la coinquilina: “Lei è una bambina gelosa e invidiosa! In Confessionale ha detto che tu in macchina la tiravi per fare roba, ma perché l’ha detto? Perché è gelosa di me! Vuole forse essere al mio posto? L’hai anche richiamata questa estate per fare roba, se l’hai fatto significa che stavi a corto di ragazze eh“. Ma l’attacco alla Incorvaia è dirompente e, durante il lungo sfogo, la accusa anche di utilizzare FaceApp per modificarsi le foto su Instagram.

Antonella Fiordelisi accusa Micol Incorvaia, difesa a spada tratta dal web

La posizione di Antonella Fiordelisi non è però piaciuta a una buona fetta di pubblico, che si è riversato sui social per criticare non solo lei, ma anche il silenzio di Edoardo Donnamaria che non ha fatto nulla per difendere l’ex Micol Incorvaia. Su Twitter alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip 2022 hanno commentato: “Antonella “se sei andato con micol significa che stavi a corto di ragazze.” MAMMA MIA CHE POI PER ME MICOL È UNA DELLE PIÙ BELLE LI DENTRO“. E anche: “Antonella: “Significa che stavi a corto di ragazze per essere andato con Micol” *Edoardo sta zitto* PIÙ IN BASSO DI COSÌ IMPOSSIBILE“.

Ma anche la questione “FaceApp” ha scatenato la reazione del web. All’accusa di Antonella a Micol, molti utenti hanno risposto con ironia condividendo alcuni scatti social della Fiordelisi a loro dire palesemente modificati con l’applicazione. ““Micol usa FaceApp” Cit. Antonella Fiordelisi Aka Il volto di FaceApp” un commento, cui ne fanno seguito molti altri. Del triangolo che sta alimentando le dinamiche del Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi è sicuramente il vertice più discusso e criticato sui social.

Antonella “se sei andato con micol significa che stavi a corto di ragazze.” MAMMA MIA CHE POI PER ME MICOL È UNA DELLE PIÙ BELLE LI DENTRO. Sorry not sorry. #salottiners #gfvip — Giusymc98 🇮🇹🤍🖤CL16 🏎 FAGIOLISMO ⚽️ (@giusymc98) November 11, 2022

*Edoardo sta zitto* PIÙ IN BASSO DI COSÌ IMPOSSIBILE. #GFvip #micol metri sopra questa livello! — Sofia (@smunaylla) November 11, 2022

Cit. Antonella Fiordelisi Aka Il volto di FaceApp #gfvip pic.twitter.com/yG4bQ4GEOm — sofiaxtw (@sofiastovani) November 11, 2022

#gfvip pic.twitter.com/q3LjfmxNd3 — OnlyTz (@OnlyTZ_) November 11, 2022













