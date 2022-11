Micol Incorvaia vs Edoardo Donnamaria: “Storia di 3 giorni? Evita”/ Lui: “Scorretta!”

Micol Incorvaia nella sedicesima puntata del Grande Fratello VIP è tornata a parlare della storia avuta con Edoardo Donnamaria, che nella casa adesso ha una relazione con Antonella Fiordelisi. Il triangolo si è acceso con una clip in cui, in confessionale, la Vippona entrata da poco nella casa ha accusato l’ex di avere minimizzato quanto accaduto. “Non penso che abbia omesso la nostra storia, ma ha tagliato corto. Io penso che questa cosa non dovesse venire fuori. Non era importante dire siamo stati insieme 3 o 5 giorni. Era meglio evitare. Non è che fai un favore ad Antonella così”, ha sottolineato.

Sonia Bruganelli avverte Edoardo: "Sarei sempre il pungiball di Antonella"/ "Se la prenderà sempre con te"

Un comportamento che al coinquilino non è piaciuto. “Non voglio litigare con te. Trovo scorretto il tuo modo di fare. Prima di entrare mi avevi detto che eri contenta di questo mio percorso e che speravi che avrei potuto trovare qualcuno qui dentro. Oggi invece mi vieni a dire che ho tagliato corto il racconto sulla nostra storia. Ma cosa avrei dovuto raccontare?”. La sorella di Clizia a questo punto ha ammesso di avere esasperato il racconto per rabbia in confessionale, ma senza fare un passo indietro. “Quello che ho raccontato è successo”.

Sonia Bruganelli ribalta Antonella Fiordelisi: "Non sei al mio livello"/ "Io da 20 anni a Mediaset, tu…"

Micol Incorvaia vs Edoardo Donnamaria: “Storia di 3 giorni? Evita”. Il botta e risposta

Edoardo Donnamaria da parte sua ha continuato a sottolineare che l’atteggiamento di Micol Incorvaia non è stato coerente. “La storia di non raccontare nulla al Grande Fratello VIP non funziona. Tu ti eri allontanata da me dicendo che non volevi entrare nelle dinamiche con Antonella, poi dici certe cose in confessionale. Ero disperato perché pensavo che non mi volessi più? Non è andata così, lo sappiamo entrambi. Io ad Antonella ho raccontato che ci siamo visti tre giorni in Sicilia e altri due giorni a Roma, abbiamo litigato e non ci siamo più visti. Poi ci siamo rivisti due o tre volte. Le ho voluto bene e avevo pensato anche che ci potesse essere qualcosa di più serio. Questa è la mia storia con Micol. Non è minimizzare”, ha chiarito.

Antonella Fiordelisi: "Con Gianluca non finì per Gf"/ "Mi manca punto di riferimento"

A puntare il dito contro la Vippona è stata anche Antonella Fiordelisi: “Micol a noi dice che siamo carini e in confessionale dice quelle cose. Evidentemente le servono le clip, gliele le faccio fare”. Un’accusa che non è piaciuta alla diretta interessata: “È fantascienza questa”, ha replicato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA