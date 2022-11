GF Vip, Antonino dedica a Ginevra Lamborghini “Non lho dimenticata”/ Lei lancia frecciata

Antonino Spinalbese pensa ancora a Ginevra, lei però ha qualcosa da dire in merito

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è arrivato un aereo per Ginevra Lamborghini, che ha conquistato il cuore di molti telespettatori nonostante la squalifica. “Gin, noi non ti dimentichiamo!”, questo il bel messaggio rivolto all’ereditiera da parte dei fan.

Antonino Spinalbese, nel segreto del Confessionale, ha dichiarato: “Neanche io la dimentico Ginevra“. Ma proprio la sorella di Elettra ha lanciato una frecciata al bel hair stylist con una foto insieme al suo animaletto domestico: “Oliver si che se ne intende di grattini. La frase è chiaro riferimento ai grattini dell’ex di Belen con le altre vippone della Casa. In molti sul web pensano che Antonino Spinalbese è interessato davvero solo a Ginevra e che con Oriana sia soltanto una questione fisica che funge da “distrazione”.

Nino:”neanche io la dimentico ginevra, quindi..”

QUINDI BECCATI LA FRECCIATA DIRETTAMENTE DA LEI🔥 #gintonic pic.twitter.com/ADw98yM91r — Chanel (@ChaanelChanel) November 16, 2022

Nonostante Antonino Spinalbese dichiari di non dimenticarsi di Ginevra Lamborghini, il vippone sembra sempre più vicino ad Oriana Marzoli. Nel corso della notte, i due concorrenti si sono lasciati andare sotto le coperte senza la censura della regia.

Dall’audio del video si sente chiaramente che Antonino Spinalbese e Oriana siano entrati in intimità. Il web ha ipotizzato addirittura che ci sia stato un rapporto vero e proprio. Il bel parrucchiere ha archiviato definitivamente la bella ereditiera? Intanto dopo l’incontro hot sotto le coperte, Edoardo Tavassi ha preso in giro l’hair stylist: “Hai lasciato il microfono dentro Oriana?” Insomma, i fan dei gintonic non hanno preso affatto bene questa situazione con l’influencer spagnola e si aspettano che la loro beniamina intervenga in qualche modo.

