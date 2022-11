Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese video hot sotto le coperte/ La regia del GF VIP non censura

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, cosa hanno fatto sotto le coperte al Grande Fratello VIP? Il video

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese sono sempre più vicini nella Casa del Grande Fratello Vip 2o22; i due gieffini si stanno conoscendo e, dopo che l’influencer spagnola ha scelto il bel hair stylist, le cose cominciano a diventare incandescenti.

Nel corso della notte, Oriana Marzoli e Antonino si sono lasciati andare sotto le coperte; il video non è stato censurato dalla regia e dall’audio si sente ogni cosa. Il web ha ipotizzato si sia consumato un vero e proprio rapporto intimo. Non manca l’ironia sui social: “Da domani invece che i tamponi gli daranno i test di gravidanza”, “Oriana e Antonino realizzeranno finalmente il sogno di Sonia donandoci una gravidanza in Casa” sono solo alcuni dei commenti al video dei due gieffini.

Oriana Marzoli sceglie Antonino Spinalbese e lascia andare Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli all’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip 2022, si era legata sia ad Antonino Spinalbese che a Daniele Dal Moro. Nel corso di una puntata del reality show, l’influencer spagnola ha un’accesa discussione con il modello veronese in seguito alla quale sceglie l’ex di Belen Rodriguez.

“Le ho chiesto di essere sinceri fino a quando mi sono detto che se una persona deve essere ferita o infastidita, non mi va di giocare” afferma Daniele Dal Moro. A questo punto Oriana Marzoli replica: “Non è stato un gioco, mi volevo divertire e non mi andava di scegliere perchè non stavo facendo la tronista e basta”. Alla domanda del conduttore con chi volesse continuare il rapporto, l’influencer dichiara: “Perchè me lo chiedi se è ovvio? Per Antonino, perchè non si fa problemi e mi fa divertire“. Dalle ultime immagini tra Oriana e Antonino, sembra proprio che le cose vadano a gonfie vele.

