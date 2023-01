GF Vip, Antonino Spinalbese in quarantena prima di tornare?/ Daniele Dal Moro svela…

GF Vip 2022, Antonino Spinalbese in quarantena dopo aver lasciato l’ospedale?

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di ieri sera, Antonino Spinalbese è più volte intervenuto in video-collegamento dalla stanza ospedaliera in cui si trova da qualche giorno. Il concorrente ha infatti dovuto sottoporsi ad accertamenti medici e, una volta che la sua salute si sarà ristabilita, ha tutta l’intenzione di rientrare ufficialmente in Casa e proseguire il gioco. Tuttavia in molti si chiedono se, dopo aver lasciato l’ospedale, debba o meno sottoporsi ad un periodo di quarantena prima del suo definitivo ritorno a Cinecittà.

Nella Casa il Covid è già entrato lo scorso novembre e ha colpito numerosi Vipponi, per questo è quasi sicuro che Antonino, una volta lasciata la struttura ospedaliera, verrà posto in isolamento. Ad intervenire sulla questione è Daniele Dal Moro che, al termine della puntata di ieri sera, ha parlato della quarantena dei nuovi concorrenti e del rischio che il Covid possa nuovamente rientrare in Casa.

Daniele Dal Moro parla del rientro di Antonino e della probabile quarantena

Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip 2022 ha infatti spiegato che il periodo di quarantena per i nuovi ingressi sarebbe aumentato. Potrebbe infatti ritornare il rischio che i concorrenti possano contagiarsi. “Dani parlando con gli altri delle quarantene dei nuovi: “Dopo quello che è successo non c’è il rischio che rientri il covid. Qui salta il programma se si ammalano 3-4 persone!” ha scritto un utente su Twitter.

Il destino di Antonino Spinalbese è dunque ancora incerto. Ieri sera, in diretta, ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute, tuttavia non ha rivelato quando indicativamente potrà lasciare l’ospedale e ritornare in gioco. In più, se dovrà eventualmente sottoporsi ad un periodo di quarantena, c’è il rischio di non essere disponibile nemmeno per la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022, il prossimo 9 gennaio. Una situazione piuttosto intricata, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo atteso rientro a Cinecittà.

Dani parlando con gli altri delle quarantene dei nuovi: “Dopo quello che è successo non c’è il rischio che rientri il covid. Qui salta il programma se si ammalano 3-4 persone!” Sperando abbia ragione #gfvip — • Antartide nella Valle • 🦋🏳️‍🌈 (@amikim611) January 3, 2023













