GF VIP, Charlie Gnocchi vs Antonino Spinalbese “Non capisci un ca**o”/ Insulti e…

Charlie Gnocchi preso di mira dai vipponi del GF Vip: “Siete una manica di…”

Charlie Gnocchi nel mirino dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Il comico è stato pesantemente attaccato nel corso della notte da Antonino Spinalbese e Carolina Marconi che lo hanno accusato di intromettersi nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. L’uomo si è poi confidato con Luca Salatino e Daniele Dal Moro che hanno cercato di capire il motivo di tanto risentimento nei suoi confronti da parte dei concorrenti. Charlie Gnocchi ha spiegato: “Non posso parlare tutto il giorno di Edoardo e a quel punto ho proposto di fare dei giochi. Almeno in questo caso si ha la possibilità di raccontare delle storie”.

Il comico infatti ritiene che gli altri vipponi siano poco attivi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e cerca di tutto per farli smuovere. In un momento precedente allo sfogo, Charlie era sul divano e richiamava Wilma dicendole di unirs agli altri: “Wilma non stare a fare sempre la sguattera”. Poi attacca Edoardo Donnamaria: “A 24 anni sei uno zombie. Mi sembri mio nonno”. Antonino Spinalbese propone a Charlie di giocare ma lui non ci sta sottolineando che alcuni vipponi si sono andati a coricare: “Patrizia e Attilio sono già a letto”. Charlie incita gli altri a parlare e a raccontarsi ma Amaurys interviene: “Uno parla quando ha voglia di farlo”. Poi rivolgendosi agli altri conclude: “Siete una manica di egoisti”.

Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese, volano insulti e parole grosse: “Non capisci…”

Charlie Gnocchi è stato insultato di notte da Antonino Spinalbese e Carolina Marconi. Il comico voleva organizzare un gioco di gruppo nella casa del Grande Fratello Vip ma alcuni vipponi si sono rifiutati scatenando così il malcontento di Charlie: “Ognuno fa il suo qui, inutile tentare di fare qualcosa di bello, ognuno da i ca**i suoi” lo sfogo. Antonino Spinalbese e Carolina Marconi però gli hanno fatto notare: “Stai facendo il gioco del GF”. Antonino Spinalbese in particolare ha rinfacciato a Charlie di comportarsi in modo aggressivo: “Vogliamo fare i giochi? Charlie, non mi manipolare con le stron*ate. Finiscila, non sono un idiota. Smettila. Se tu inizi a parlare con 12 persone e la cosa interessa, arriva la 13esima. Se ti comporti bene, arriva la 14esima. Se tu ti comporti da maleducato e prepotente non trovi più nessuno alle tue spalle”.

La replica di Charlie non si è fatta attendere: “Ma che fortuna”, ha esclamato. A quel punto Antonino ha sbottato: “Siamo in 12 sul divano, se Amaurys non vuole giocale, se Pamela vuole andare in camera, non possiamo giocare noi? Mi sembri un pi*la”. Charlie ha alzato i toni: “Non capisci un ca**o”. Anche la Marconi ha definito poi Charlie Gnocchi un burattino.











