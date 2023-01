GF Vip: Chi è Chicca Bianco Crista, madre di Edoardo Donnamaria/ Il rapporto con i due fratelli

Chicca Bianco Crista, il rapporto con il figlio Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria è riuscito a ritagliarsi un ruolo tra i più centrali nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, complice sicuramente la sua travagliata relazione con Antonella Fiordelisi. Le vicissitudini con la donna avevano chiamato in causa anche la madre del volto di Forum, Chicco Bianco Crista, che alcune settimane fa sui social aveva commentato in maniera criptica la love story: “Sono tranquilla per Edoardo, ma preoccupata per altri versi…“.

Chi è Vincenzo Donnamaria, il padre di Edoardo/ Al GF Vip per 'bacchettare' Antonella Fiordelisi?

Il riferimento di Chicca Bianco Crista, madre di Edoardo Donnamaria, sembra piuttosto palesemente diretto alla storia con Antonella Fiordelisi, che sta destabilizzando non poco la tranquillità del ragazzo. Gli appassionati di TV hanno comunque già avuto modo di conoscere la donna, seppure per momenti brevi. Secondo le poche informazioni reperibili sul web, la donna sarebbe impegnata nella gestione di una scuola infantile, chiamata Il Paese dei Balocchi. Per il resto, il suo percorso professionale è ben lontano dalla luce dei riflettori ma è spesso intervenuta in favore del figlio sia nel corso di questa edizione del GF Vip che saltuariamente a Forum.

Edoardo Donnamaria, perché l'asciugamano in testa?/ Un consiglio della....

Edoardo Donnamaria; dalle preoccupazione per la madre all’amore viscerale per i due fratelli

Chicca Bianco Crista, madre di Edoardo Donnamaria, ha espresso sui social diversi pareri rispetto al percorso del figlio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolare, ha regalato ai fan un pensiero sul passato del volto di forum in riferimento alla sua gioventù. “Edoardo me ne ha fatte passare tante, dalla scuola in poi. Io sono molto severa, sono per la linea del controllo totale, per il cercare di evitare quel che si può”. Il lavoro di madre è stato sucramente apprezzato da Edoardo Donnamaria, che ha più volte sottolineato l’amore per la donna.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, nuova lite: "Sei finta"/ Lei piange e...

Oltre al rapporto materno, Edoardo ha spesso accennato anche al rapporto indissolubile con i due fratelli. A differenza del volto di Forum, la loro identità è ad oggi ancora avvolta nel mistero; in rete le informazioni sui due sono letteralmente introvabili, in particolare sui social. Lo stesso Edoardo Donnamaria ha però offerto numerosi spunti dal punto di vista del rapporto, sottolineando a più riprese quanto siano stati fondamentali nel suo percorso di crescita e soprattutto nei momenti più tortuosi e confusi della sua vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA