GF Vip: chi è il favorito per la vittoria?/ Classifica e quote secondo i bookmakers

Finale GF Vip, il dado è tratto: cresce l’attesa per il nome del vincitore

Ormai buona parte dei giochi sono fatti; il prossimo 3 aprile andrà in onda l’attesissima finale del GF Vip 2023 dove solo un vippone avrà l’onore di varcare per l’ultima volta la porta rossa con l’onore del trionfo. In vista dell’ultimo appuntamento con il reality restano solo alcuni dubbi da sciogliere; ma a prescindere da chi dovrà lasciare per primo la casa più chiacchierata d’Italia, la serata si concluderà in ogni caso con un unico vincitore.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

Chiaramente, ogni concorrente rimasto ancora in gioco al GF Vip può dirsi sicuro di un percorso vissuto a pieno; carico di emozioni, colpi di scena, tra liti burrascose e momenti di placida tenerezza. Ogni schieramento ha ormai perso valore in virtù del verdetto della finale che incoronerà solo uno dei vipponi come vincitore dell’edizione 2023 del GF Vip. Sui social è partito il toto-favorito con opinioni che si accavallano e si contraddicono con il passare delle ore; anche le dinamiche degli ultimi giorni possono ancora avere una valenza sulle sorti dell’ultimo atto del reality.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Possibile vincitore del GF Vip: per i bookmakers sarà testa a testa tra Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi

Con la finale del GF Vip sempre più vicina, un indicatore relativo al possibile vincitore che verrà incoronato dal pubblico il prossimo 3 aprile può essere l’opinione dei bookmakers. Infatti, alcuni dei portali più noti e dedicati alle scommesse sportive hanno deciso di sposare la causa del reality condotto da Alfonso Signorini proponendo le quote di tutti i concorrenti rimasti in gara e in riferimento alla possibile vittoria finale. Il nome in lizza tra tutti i bookmakers è lo stesso che aleggia tra l’opinione social: Oriana Marzoli. La showgirl venezuelana domina a 1.87 su Planetwin e 1.80 su Goldbet e Better.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

Ma Oriana Marzoli non è l’unica a vantare una quota al ribasso in merito alla vittoria del GF Vip. La showgirl è infatti tallonata da Edoardo Tavassi che per pochi centesimi si distanzia ma resta tra i favoriti. Entrambi però possono vantare un discreto distacco dalla terza, ovvero Nikita pelizon; ferma tra il valore di 3.00 e 3.50. seguono con valori al rialzo Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Fanalino di coda invece è Milena Miconi, effettivamente la meno menzionata anche sondando il “sentiment” del popolo dei social.











© RIPRODUZIONE RISERVATA