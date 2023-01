GF Vip, chi uscirà tra Oriana Marzoli, George e Nikita?/ Cosa dicono i sondaggi

Oriana Marzoli, Nikita e George: ecco chi uscirà dal GF Vip secondo i sondaggi

Questa volta al televoto sono finiti tre grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 2022: Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. La scelta che il pubblico dovrà fare sarà molto difficile, perchè tutti e tre i gieffini sono particolarmente amati fuori dalla Casa di Cinecittà.

La pagina web Pipol Gossip, ha rivelato qual è il risultato dei primi sondaggi che vedono coinvolti Oriana Marzoli, Nikita e George sul web. Secondo il portale i risultati mostrerebbero un sorta di “pareggio”: “I sondaggi sul web, tra social e siti specifici dedicati al GFvip7, dichiarano un totale testa a testa di percentuale. Nessuno di loro, al momento, risulta il meno votato in maniera netta, se non per qualche manciata di voti. È molto difficile quindi poter prevedere l’eliminazione di uno di loro.” Al momento, dunque, non è possibile capire chi di loro uscirà per sempre dalla porta rossa e bisognerà attendere la diretta.

Oriana Marzoli è finita al televoto con due protagonisti molto forti del GF Vip, Nikita Pelizon e George Ciupilan. A nominare l’influencer spagnola è stato anche l’amico Edoardo Donnamaria che si è, successivamente, pentito. Il volto di Forum, dopo la puntata si è avvicinato alla bionda venezuelana chiedendole scusa.

“Spero solo che non ce l’hai con me” afferma Donnamaria a Oriana Marzoli che replica: “No, sono rimasta male. Però, te lo ripeto sai come sono fatta e sai che non mi sto zitta se qualcosa non mi va. Proprio perché ci tengo, non ho detto nulla e l’ho detto a Luca. Proprio perché ti voglio bene e ti apprezzo come persona, sono stata zitta”. I due sono, dunque, riusciti a chiarirsi anche se l’influencer spagnola non ha nascosto la sua delusione nei confronti del volto di Forum.

