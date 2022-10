GF Vip, “Cristina e Elenoire danno a Nikita della drogata poco di buono”/ Il web le accusa!

Grande Fratello Vip 2022, Cristina e Elenoire deridono Nikita: “Le ho chiesto…“

Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022 si conferma essere una delle concorrenti più chiacchierate, anche da parte degli stessi coinquilini. La Vippona sembra infatti rientrare spesso nei discorsi di Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi, che più volte le hanno parlato alle spalle deridendola per il suo modo di porsi e di parlare. Durante una festa organizzata nella Casa, le due concorrenti hanno parlato di lei irridendola per il suo accento. In uno dei video che hanno fatto il giro dei social, le si vede ridere sedute in giardino.

“Io e te siamo molto pericolose” le parole della Quaranta che, riferendosi a Nikita, confessa: “Io le ho chiesto perché parla così, mi ha detto che…“. L’audio viene interrotto improvvisamente, tuttavia sono numerosi i video condivisi dagli utenti, che hanno aspramente criticato il loro comportamento. “Se in puntata non smer*ano queste due più il parrucchiere che non fanno altro che prendere in giro Nikita e darle della drogata poco di buono con l’accento fake io faccio la pazza“. E anche: “Cristina e Elenoire che prendono in giro per come parla Nikita, si devono vergognare. #nikiters domani voglio che Nikita si salvi con almeno l’80% dei voti ca*o, devono rosicare fino a Natale“.

Elenoire Ferruzzi su Nikita Pelizon: “È difesa dallo studio“

Ma i momenti di confessione tra Cristina Quaranta e Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 2022 non finiscono qui. Durante alcune chiacchiere notturne, infatti, le due concorrenti si sono soffermate sugli esiti delle nomination di questa sera, che vedono anche Nikita Pelizon concorrere al televoto. E al momento, stando ai pronostici, sembra essere una delle favorite per salvarsi contro Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Giaele De Donà e Gegia. Cristina ed Elenoire parlano del possibile eliminato e fanno il nome di Attilio.

La Quaranta, in particolare, esclude la Pelizon a priori: “Nikita è figa“. L’icona transgender condivide il suo pensiero, aggiungendo: “È difesa dallo studio, non vedi?“. La presenza di Nikita nella Casa continua ad alimentare chiacchiericci e risatine, mentre sul web il pubblico s’infuria contro il comportamento delle due coinquiline, difendendo la giovane ragazza dalle critiche e dalle irrisioni.

Se in puntata non smerdano queste due più il parrucchiere che non fanno altro che prendere in giro Nikita e darle della drogata poco di buono con l’accento fake io faccio la pazza #gfvip pic.twitter.com/G97hb6voos — giggia 🦚 (@mummyunicorn) October 12, 2022

Cristina e Elenoire che prendono in giro per come parla Nikita, si devono vergognare. #nikiters domani voglio che Nikita si salvi con almeno l’80% dei voti cazzo, devono rosicare fino a Natale. #gfvip — Luca Tavazzi (@Luca16021997) October 12, 2022

#gfvip #nikiters #ginnydentro Cristina Elenoire e Alberto parlano di chi potrebbe essere eliminato Cristina: Nikita è figa… pic.twitter.com/KwxS7Skh0q — La malmostosa (@VanessaXx91) October 13, 2022













