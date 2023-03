GF Vip: Daniele Dal Moro gela la dedica romantica di Elenoire Ferruzzi/ “Hai sbattuto la testa?”

Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, quiete dopo la tempesta al GF Vip

Il Grande Fratello Vip nel corso dei mesi ci ha deliziato con diverse perle; tra rapporti scoppiati ancor prima di nascere e storie d’amore colme di turbolenze che, nel caso di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sembra continuare anche fuori dalla Casa. Dopo mesi però è tornato in auge un tema relegato alle fasi iniziali del reality condotto da Alfonso Signorini; ovvero il rapporto mai particolarmente chiaro tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro. I due nelle prime settimane sembravano particolarmente vicini dal punto di vista dell’amicizia, salvo poi arrivare ad una veemente rottura.

Daniele Dal Moro, di recente costretto ad abbandonare il GF Vip per via di una squalifica immediata, ha seminato in maniera corposa dal punto di vista dei rapporti umani. Il veneto ha infatti intrattenuto diversi legami, per lo più contraddittori e turbolenti; da Oriana Marzoli a Wilma Goich, passando chiaramente per Elenoire Ferruzzi. Con quest’ultima l’amicizia ha avuto vita breve dopo le prime settimane, complice una infatuazione non corrisposta da parte di Daniele Dal Moro.

Elenoire Ferruzzi pubblica il suo “bambolino” su Instagram: il commento di Daniele Dal Moro è tutto da ridere

Ai tempi, volarono parole grosse tra Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi; con quest’ultima convinta di essere stata presa in giro dal veneto reo di averla illusa dal punto di vista sentimentale. Una volta uscito dalla casa del GF Vip, Daniele Dal Moro ha però clamorosamente riallacciato i rapporti con lei, con tanto di annuncio social. Evidentemente, i due devono aver chiarito le reciproche posizioni che sotto la luce dei riflettori prestano facilmente il fianco ad inutili fraintendimenti.

Proprio a proposito della complicità ritrovata, questa mattina è letteralmente diventato virale un post di Elenoire Ferruzzi “particolare”, con tanto di commento di Daniele Dal Moro che ha scatenato l’ilarità del web. La donna ha postato una foto scattata ai tempi dell’esperienza del GF Vip, poggiata sul veneto a petto nudo con fare tenero e dolce. La didascalia della foto recita “bambolino” con tanto di cuore, ma a scatenare gli utenti è stato il commento di Daniele Dal Moro: “Hai sbattuto la testa?!”.











