GF Vip: Davide Donadei aggredito e derubato a Milano/ “Erano quattro, mi hanno…”

Davide Donadei, la ricostruzione dell’aggressione fuori un locale di Milano

Davide Donadei è stato uno degli ultimi a dover lasciare la Casa del GF Vip: protagonista di un percorso non proprio felicissimo, è riuscito comunque a regalare qualche perla, soprattutto in virtù dei suoi trascorsi sentimentali con Chiara Rabbi. Tornato alla sua vita di sempre, l’ex volto di Uomini e Donne ha subito ripreso il controllo della sua quotidianità documentando il tutto sui social. L’ultimo contributo però ha messo in evidenza un retroscena davvero spiacevole per l’ex concorrente del GF Vip.

Amici 22 serale, Piccolo G e Federica Andreani si lasciano?/ La verità

Davide Donadei, dopo aver raccontato il faccia a faccia con la sua ex Chiara Rabbi, è dunque tornato sui social per raccontare un evento poco felice accaduto nei giorni scorsi. Il giovane chef era in giro per le vie di Milano quando ad un tratto e senza una ragione plausibile è stato letteralmente aggredito. I malviventi erano in quattro e, dopo aver attaccato Davide Donadei fisicamente, sono passati a derubarlo in malo modo. Con un post su Instagram, l’ex concorrente del GF Vip ha documentato l’accaduto con ogni dettaglio e aggiungendo anche una leggera ironia.

Daniele Dal Moro non risponde alla lettera di Oriana al GF Vip/ Nuova crisi? La possibile reazione…

Davide Donadei, il commento ironico dopo il furto: “Mi hanno fregato la collana d’oro, sono stati bravi…”

“Ragazzi a Milano mi hanno fregato la mia collana d’oro. Vi spiego brevemente: non voglio fare queste storie per fare la vittima, ieri fuori da un locale quattro ragazzi mi hanno aggredito prendendomi in giro“. Inizia così il racconto di Davide Donadei in merito all’aggressione subita qualche giorno fa a Milano, sottolineando come sia stato bersagliato da 4 malviventi prima che scoppiasse la colluttazione. “Più che aggredito, spintonato, mettiamola così. La situazione dopo pochi attimi si è subito tranquillizzata. Oggi stavo parlando di questo piccolo inconveniente con Alessandro, alla fine del racconto lui mi ha chiesto se avessi la collana d’oro e io ho risposto di sì; poi ho realizzato…“.

Claudia Pandolfi a Belve: "Ho amato una donna…"/ "Nozze durate un mese? Non volevo…"

Davide Donadei, parlando dell’aggressione con furto subita a Milano, ha dunque svelato come solo dopo si sia reso conto di essere stato privato della sua collana d’oro. “…E poi ho realizzato: ragazzi, mi hanno fregato la collana d’oro! Però sono stati bravi, vi dico che sono stati bravi”. Conclude dunque con autoironia l’ex concorrente del GF Vip, ma quei momenti è indubbio che siano stati tutto fuorchè divertenti e all’insegna dell’ilarità.











© RIPRODUZIONE RISERVATA