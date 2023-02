GF Vip: Davide Donadei svela perchè è finita con Chiara Rabbi/ “Parlavamo di bambini, poi…”

Davide Donadei e Chiara Rabbi, nuovi riferimenti alla gelosia della ex fidanzata

Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Davide Donadei ha più volte accennato alla sua recente storia d’amore con Chiara Rabbi nata sotto i riflettori di Uomini e Donne. Dopo l’esperienza nel dating show la coppia non è riuscita a trovare l’intesa e dopo pochi mesi è arrivata la rottura. Sulla vicenda i dettagli non sono mai stati chiariti in maniera limpida; Davide Donadei ha spesso però fatto allussioni rispetto ad una particolare gelosia di Chiara Rabbi che avrebbe guastato il rapporto in maniera irrecuperabile.

Chiara Rabbi: "Ho bloccato Davide Donadei ovunque"/ "C'era gelosia, discutevamo"

Nelle ultime ore però, in una clip pubblicata dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, Davide Donadei ha aggiunto nuovi dettagli rispetto alla rottura con Chiara Rabbi che sicuramente troveranno una pronta reazione nella diretta interessata. Parlando con Matteo Diamante, l’ex volto di Uomini e Donne ha spiegato: “Come mai è finita con la mia ex? L’anno scorso di questi tempi parlavamo di bambini, poi da maggio sono iniziati litigi frequenti sulla base di gelosie…”

Davide Donadei attacca Dayane Mello per il lutto al GF Vip/ "E' follia, doveva..."

Davide Donadei racconta le difficoltà nel rapporto con Chiara Rabbi: “Ci eravamo annullati…”

Il racconto di Davide Donadei in merito alla rottura con Chiara Rabbi sembra decisamente più completo rispetto ai discorsi precedenti; l’ex tronista non esclude le proprie colpe sulla fine dell’amore, ma aggiunge nuove responsabilità da affibbiare alla sua ex fidanzata: “Litigi e incomprensioni, nervosismi inutili da parte di entrambi: ammetto anche i miei errori. Non gelosie mie però, più sue“. E aggiunge: “Magari eravamo limitati, ci eravamo annullati completamente: non si usciva con gli amici, non si faceva aperitivo…”

Davide Donadei, violato ancora il regolamento del GF Vip/ Possibile squalifica? Ecco cosa ha fatto

La storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi non è dunque finita benissimo, come testimoniato dal prosieguo del racconto dell’attuale concorrente del GF Vip: “Parlarne? lo facevamo, ma tante volte la frase era: o è così o non lo faccio, o sto con te o non lo faccio. Era un anno e otto mesi che non uscivo con i miei amici“. Sul finire della conversazione, Davide Donadei aggiunge poi dettagli in merito a come siano nati i suoi dubbi che hanno poi portato alla chiusura definitiva: “Ho iniziato ad avere dubbi seri nonostante la casa e il lavoro: ho iniziato a pensare che forse saremmo dovuti stare un po’ distanti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA