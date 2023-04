GF Vip, Donnamaria e Tavassi sono ancora amici?/ Una foto durante la finale…

Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi: ancora amici dopo il GF Vip?

Archiviata la finale del Grande Fratello Vip, che ha visto l’incoronazione di Nikita Pelizon come vincitrice, come cambieranno gli equilibri degli ex concorrenti una volta fuori dalla Casa? Tutti quanti hanno ripreso in mano la propria vita di prima: sono ritornati a casa, hanno riabbracciato amici e parenti e recuperato le loro abitudini quotidiane. Eppure le amicizie nate sotto il tetto di Cinecittà non verranno accantonate, ma coltivate anche all’esterno, lontani dalle telecamere.

Cosa ne sarà, per esempio, del grande rapporto di amicizia tra Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi? Nel corso del reality i due Vipponi si sono rivelati coppia formidabile di comicità, scherzi e giochi divertenti, confermandosi campioni di intrattenimento e regalando giorni spensierati ai propri coinquilini. Ma la storia d’amore tra il volto di Forum e Antonella Fiordelisi (invisa a Tavassi), potrebbe seriamente mettere a rischio la grande complicità tra i due amici.

Donnamaria e Tavassi insieme nella serata finale: spunta una foto

Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi rimarranno amici anche oltre il Grande Fratello Vip? La risposta non è certa dal momento che Antonella Fiordelisi, in una recente intervista a Casa Chi, aveva spiegato come il fidanzato ci fosse rimasto male per le parole di Tavassi sulla coppia. “Edoardo [Donnamaria, ndr] vuole tanto bene a Tavassi e vedere che lui stanotte ha detto: “Perché ad Edoardo conviene stare con Antonella” non è stato carino, quindi devo iniziare a pensare che loro pensano solo al gioco, non all’amicizia o all’amore” aveva rivelato.

Ora però, come riporta Biccy, spunterebbe una foto testimonianza in cui si vedono i due amici insieme, subito dopo la finale di lunedì sera, assieme ad un altro ragazzo. Potrebbe essere la prova definitiva che la loro amicizia non è tramontata?











