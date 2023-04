GF Vip: Edoardo Donnamaria e Antonella, prove di convivenza/ Cena a casa Fiordelisi

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, complicità e dolcezza dopo il GF Vip

Da protagonisti del GF Vip a mattatori sui social è un attimo; Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria spopolano con i rispettivi profili digitali postando a cadenza regolare contenuti che testimoniano la crescita del loro amore. Dopo le baruffe e incomprensioni vissute nella Casa più chiacchierata d’Italia, i Donnalisi sembrano aver trovato la quadra ora che si ritrovano fuori dal reality. Nelle ultime ore sono apparse una serie di storie su Instagram – con protagonisti Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria – che testimoniano come il rapporto viaggi a gonfie vele.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

La coppia è partita con il raccontare i tratti salienti dell’ennesima giornata vissuta insieme, questa volta impreziosita dalla visita alla famiglia di Antonella Fiordelisi. Per prima cosa – osservando le storie pubblicate su Instagram – Edoardo Donnamaria ha avuto l’onore di fare la conoscenza della nonna della showgirl campana, una simpatica chiacchierata dove il volto di Forum non ha perso occasione per sottolineare la sua gelosia. Scherzando con la tenera nonnina di Antonella Fiordelisi, ha ironicamente rimproverato quest’ultima rea di mostrarsi troppo scoperta.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: l’incontro con la nonna e il “confronto” al bowling

Nelle ore successive per Edoardo Donnamaria è arrivato il momento di trascorrere una cena in famiglia, direttamente a casa dei suoceri; il tutto testimoniato da una foto in compagnia di Antonella Fiordelisi con al seguito tutti i componenti della famiglia. Prima ancora della fatidica cena in famiglia, la coppia ha pubblicato anche un tenero video in cui la showgirl campana rivede finalmente il suo piccolo cucciolo, al netto di feste e carezze dopo la lontananza.

La giornata documentata sui profili social da Edoardo Donamaria e Antonella Fiordelisi si conclude poi con una sana serata in spensieratezza alle prese con una partita di bowling. Con brevi spezzoni scherzano e si punzecchiano sull’ipotetico vincitore, con tanto di ironia sull’esito finale che vede spuntarla proprio Edoardo Donnamaria. Per i detrattori della coppia sembra dunque arrivato il momento di prendere atto dell’amore che continua anche lontano dalle telecamere. Molti avevano ipotizzato una fine repentina per i Donnalisi una volta abbandonato il GF Vip; stando a quanto osservato nelle ultime settimane, la realtà dei fatti sembra raccontare il contrario.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA