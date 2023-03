GF Vip, Edoardo Tavassi e le ex fidanzate/ “Alice delusione d’amore, Lucia e Diana…”

GF Vip, Edoardo Tavassi parla delle sue ex: il dolore per Alice

Al Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Tavassi sta vivendo una romantica storia d’amore con Micol Incorvaia, ma in puntata Alfonso Signorini si sofferma sul rapporto tra il concorrente e l’amore. Prima della bionda coinquilina, infatti, il Vippone ha avuto alcune storiche ex fidanzate, delle quali parla nella puntata di questa sera. La prima è Alice, con la quale i rapporti sono stati definitivamente interrotti a seguito di un clamoroso episodio, che Signorini ricorda: “Tu me ne hai parlato. Lei si è innamorata della persona con cui tu sei uscito a cena con lei, e il giorno dopo loro stavano insieme“.

SUPERCOPPA ITALIANA, CAMBIA IL FORMAT/ 4 squadre in Arabia dal 2024

Tavassi conferma quanto accaduto, spiegando anche di aver dovuto cambiare lavoro per smaltire la rottura e ricominciare da zero: “È stata l’unica delusione d’amore. Ho lasciato il lavoro, sono andato a fare l’animatore nei villaggi perché stavo a piangere. Io facevo quello che apriva le porte nei negozi. Piangevo. Mi dissero: ‘Te ne devi andare’. E io sono andato a fare l’animatore nei villaggi. Al villaggio non hai tempo per pensare, e poi ci si diverte“.

Diretta/ Milan Salernitana (risultato finale 1-1): Ochoa blinda il pari

Lucia e Diana, ex di Edoardo Tavassi: l’amicizia nonostante la rottura

Nella vita di Edoardo Tavassi, tuttavia, non ci sono state soltanto delusioni d’amore. Il concorrente del Grande Fratello Vip 2022, infatti, sebbene abbia vissuto altre due importanti storie d’amore, ha comunque conservato uno splendido rapporto con le ex fidanzate. A cominciare da Lucia, con la quale ha fatto coppia per 6 anni: “Lucia è forse la persona più importante della mia vita. Il problema è che siamo diventati amici. A un certo punto ci siamo guardati e ci siamo detti: ‘Siamo fratello e sorella‘. E abbiamo deciso di continuare a viverci come se fossimo parenti“.

Diretta/ Crotone Catanzaro (risultato finale 1-1): Verna risponde a Mogos

Discorso simile per un’altra celebre ex di Tavassi, l’attrice Diana Del Bufalo: “Diana è la persona più generosa, altruista, tenera simpatica, con lei ridi dalla mattina alla sera. Con lei è successa la stessa cosa: ci siamo ritrovati come due persone che non volevano perdersi, ci vogliamo nella vita. E la cosa assurda è che Diana è diventata la migliore amica di Lucia, quindi loro stanno sempre insieme“. Rispondendo alla domanda di Alfonso Signorini, Tavassi spiega per quale motivo riesca sempre a rimanere grande amico delle sue ex: “Io mi ci fidanzo, poi ci accorgiamo che diventiamo amici e a un certo punto tutti e due ci accorgiamo che ci vogliamo nella nostra vita, e rimango nella vita delle mie ex“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA