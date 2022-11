GF Vip, Edoardo Tavassi pesante accusa a Oriana Marzoli/ “Con me non parla perchè…”

Edoardo Tavassi sbotta contro Oriana Marzoli: è polemica sul web

Edoardo Tavassi è il nuovo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2022; con la sua simpatia ha conquistato il cuore del pubblico e anche quello degli inquilini nella Casa. O meglio, quasi tutti gli inquilini… sembra, infatti, che Oriana Marzoli non abbia ancora legato con l’ex naufrago.

Edoardo Tavassi imputa questo comportamento dell’influencer a una questione estetica e, parlando con gli altri concorrenti, dichiara: “Però tu ci parli, almeno uno scambio lo hai avuto. Se tu pesavi 3 piotte non ci parlavi..300 chili… hai capito qual è il discorso? Ed è un dato di fatto. Non è una cosa che dici così perché fai una supposizione. Io guardo, io osservo. ” E ancora: “Lei ride solo se faccio qualche battuta. Ma non mi ha mai chiesto qualcosa, una domanda random. Tutti lo avete fatto. Tipo, per esempio Giaele prima mi ha chiesto per chi provavo antipatia, ha voluto sapere una cosa mia. Tutti voi lo avete fatto. Tutti voi avete ricevuto una domanda da me e io da voi, tutti. Tranne una persona”. Secondo il gieffino, dunque, Oriana non parla con lui perchè non è abbastanza bello e attraente fisicamente. Il web però, in parte, non ha gradito questa considerazione di Edoardo Tavassi sull’influencer spagnola ed scoppia la polemica.

Edoardo sta accusando Oriana di una cosa gravissima sulla base del nulla, dire che lei non parlerebbe con una persona grassa non è un gioco. E dice pure che ‘non è una supposizione ma un dato di fatto’. No ma continuate pure ad idolatrare questo personaggio. #gfvip pic.twitter.com/adzpfbiogz — Marizzita💥 (@Marizzita_) November 7, 2022

Edoardo Tavassi, di certo, non la manda a dire; il gieffino è piuttosto schietto e al Grande Fratello Vip 2022 sta andando a ruota libera. Il fratello di Guendalina, in confidenza ad Antonino Spinalbese, ha parlato anche di Jeremias Rodriguez e del padre Gustavo con i quali aveva discusso diverse volte all’Isola dei Famosi.

Edoardo Tavassi, rivolgendosi all’ex di Belen Rodriguez, dichiara: “Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”.











