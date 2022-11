“Mi ha sconvolto…”/ Edoardo Tavassi contro Jeremias Rodriguez al GF Vip

Edoardo Tavassi e il suo pensiero su Jeremias: “Mi sconvolse”

Edoardo Tavassi è entrato da pochi giorni come concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Nella Casa si è subito integrato grazie alla sua simpatia e ironia che ha conquistato proprio tutti. In occasione di una chiacchierata con Antonino Spinalbese, l’ex naufrago ha parlato di Jeremias Rodriguez e del padre Gustavo.

GFvip, Edoardo Tavassi condanna Giovanni Ciacci/ "Del prossimo te ne freghi"

Edoardo Tavassi ha conosciuto il fratello di Belen Rodriguez quando ha partecipato all’Isola dei Famosi. I due hanno avuto scontri molto accesi e non si sono risparmiati l’uno verso l’altro. Anche il parrucchiere conosce molto bene Jeremias e ha, dunque, trovato nel fratello di Guendalina un alleato: “Non vedo l’ora di parlare con te“. Edoardo coglie subito e risponde “Ah certo, io e te ci dobbiamo dire un sacco di cose. Tu ne saprai sicuramente più di me, ma io ho un punto di vista, che addirittura era stra condiviso con tutti gli altri. Cioè, non è che è un punto di vista mio, era condiviso da tutti. È partito da me, poi è stato condiviso da tutti. 38 anni di vita, mai conosciuto…mai. È proprio difficile che io vada a litigare con qualcuno. Mi devi proprio sconvolgere. Mi sconvolse. Uno più dell’altro”. Nonostante siano molte velate, le parole di Edoardo Tavassi non sono sfuggite al web.

Edoardo Tavassi pazzo di Oriana Marzoli: "È il mio prototipo di donna"/ Prime avances al GF Vip, lei…

non antonino ed edoardo che si promettono di fare il cappottino una volta fuori su jeremias il fratello di belen???

😭😭😭#gfvip pic.twitter.com/h36yCK6FRf — federic🐉 titanico era (@federic0x1) November 5, 2022

Edoardo Tavassi contro Giovanni Ciacci per il caso Bellavia: le sue parole

Edoardo Tavassi, concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2022, ha commentato il caso di Marco Bellavia. L’ex naufrago si è soffermato principalmente sulla condotta di Giovanni Ciacci: “Signorini ha fatto un bel discorso giusto e figo e la faccia di lui…lo ha annientato perchè era giusto così. Una cosa terrificante, non so se voi lo avete percepito ma da fuori era una cosa terrificante“.

GF Vip: Storia fake tra Giaele e Antonino?/ Il video choc: "Funziona? Sì..."

Edoardo Tavassi aggiunge: “Tu vedevi uno per terra a piangere e Ciacci non so con chi che gli passava accanto, quasi tipo che si allontanava. La percezione sai qual è da fuori? Tutti abbiamo i problemi, non si salva nessuno“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA