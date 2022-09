GF Vip, Edoardo Vianello rivela “Wilma Goich è molto polemica”/ L’avvertimento prima dell’ingresso nella Casa

Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Vianello commenta la scelta di Wilma Goich

Tra i primi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 non figura Wilma Goich. Nella puntata di ieri sera è entrata una prima parte di concorrenti, mentre l’atteso ingresso della cantante è previsto per la seconda puntata del reality, in programma giovedì sera. Intanto c’è qualcuno che è pronto a fare il tifo per lei: è l’ex marito Edoardo Vianello, che ha rilasciato un’intervista a Novella 2000 per parlare di questo atteso debutto della cantante nello show di Alfonso Signorini.

“Wilma è felicissima, non mi ha rivelato molto e io per discrezione non ho chiesto, ma forse non sa nemmeno lei: seguirà il gioco strada facendo – spiega – Quel che mi ha raccontato è che è stata voluta come concorrente proprio da Alfonso Signorini. Io sono molto contento per lei e spero che non perda occasione di essere esattamente quello che è: una bravissima donna, molto simpatica ed esuberante, con grandi doti comunicative. Spero però che l’emozione non la tradisca. Per partecipare ai reality bisogna essere dei caciaroni, dei giocatori, io non sono adatto“.

Edoardo Vianello: “Wilma Goich è molto polemica. Le ho sempre suggerito…“

In attesa di assistere all’ingresso di Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022, Edoardo Vianello prepara il pubblico a quelle che sono le caratteristiche principali della cantante, che di certo non passerà inosservata a Cinecittà: “I telespettatori devono sapere che Wilma è molto polemica. Io le ho sempre suggerito di fare polemiche solo quando possono esserle effettivamente utili, non giusto per far il bastian contrario. Wilma a volte discute anche per cose di cui non le frega nulla, secondo me non ne vale la pena e spero non si lanci in troppe faide con gli altri concorrenti“.

Wilma Goich ed Edoardo Vianello sono stati sposati dal 1967 al 1981 e dalla loro unione è nata l’unica figlia Susanna, prematuramente scomparsa nel 2020. Dopo la separazione, i due cantanti si sono ritrovati e riappacificati, e si sono uniti in un dolore così grande. Ora Vianello è felice al fianco dell’attuale moglie Frida, ma i rapporti con la Goich sono assolutamente buoni al punto da rivolgerle un messaggio d’augurio in vista del reality: “Ti auguro di essere te stessa e di fare un gran successo! Io e Frida ti guarderemo, ti voglio bene“.











