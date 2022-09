Wilma Goich al Grande Fratello Vip 2022/ Dal matrimonio con Edoardo Vianello alla morte della figlia Susanna

Perchè Wilma Goich ha scelto di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 2022

Wilma Goich parteciperà al Grande Fratello VIP 2022 dopo aver rifiutato lo scorso anno. Prima dell’estate, la cantante aveva raccontato: “Sono molto altalenante. Dovevo partecipare al reality lo scorso anno, poi non ho accettato. Ora io e la produzione ci siamo nuovamente parlati ma non c’è nulla di definitivo, diciamo che dipende più da me che da loro. Mi prenderà l’estate per pensarci”. La decisione è arrivata ed è affermativa: la Goich sarà nel cast dei concorrenti del noto programma tv.

A convincere Wilma Goich a partecipare al Grande Fratello VIP 2022, il bisogno di staccare un po’ da telefono e social. “Mi piacerebbe prendermi un periodo per me, lontana dal telefonino e dai miei impegni. Dovrei fare i conti con il disordine e la scarsa pulizia nella Casa. Non credo che mi piacerebbe dormire insieme a tanti sconosciuti, mi sembrerebbe di tornare ai tempi della colonia” aveva raccontato prima di prendere la decisione definitiva.

Wilma Goich e il dolore per la morte della figlia Susanna

A spaventare Wilma Goich della partecipazione nella Casa del Grande Fratello VIP 2022, non soltanto la necessità di convivere con altre persone ma anche il dover lasciare solo Gianlorenzo, suo nipote, figlio di Susanna, la figlia morta solo due anni fa. “Gianlorenzo ha 25 anni, lavora e ha una fidanzata, eppure siamo legatissimi. Lui è molto riservato e mi ha detto di non farmi illusioni. Se dovessi partecipare non verrà mai in studio a fare il tifo per me” ha raccontato la nonna.

Susanna, figlia di Wilma e di Edoardo Vianello, è morta di tumore nel 2020. Una malattia che in pochi mesi l’ha strappata alla sua famiglia: “In un mese se n’è andata, quando l’abbiamo ricoverata, dopo una settimana non c’era più”. Wilma Goich ora vive con il nipote: “Ormai io convivo con il mio dolore, piango a casa mia, ogni tanto parlo con lei, mi sfogo, cerco di riprendere la mia vitalità il mio spirito, anche perché mio nipote mi dà moltissima forza, mi prende in giro, mi dice di tutto, perché sono rompiscatole, io sono ordinata e lui è disordinato…” ha raccontato Wilma Goich. Susanna era nata nel 1970 dal matrimonio della cantante con Edoardo Vianello: un rapporto finito poi nel 1978 con il divorzio.

