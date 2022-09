GF Vip, Elenoire Ferruzzi “Amaurys Perez togliti le mutande”/ Momento hot in diretta

Grande Fratello Vip 2022: Elenoire Ferruzzi mette in imbarazzo Amaurys Perez

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2022, andata in onda ieri sera, ha regalato numerose emozioni. Dall’ingresso dei primi concorrenti ufficiali, sino a qualche fuoriprogramma che ha mandato in tilt il web. Come il siparietto tra Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez, che ha messo quest’ultimo in imbarazzo e non poco. La produzione ha pensato per il pallanuotista ad un ingresso in Casa molto particolare: entrare di corsa e, in meno di due minuti, tuffarsi nella piscina al fine di conquistare per tutto il gruppo una ricompensa speciale.

Perez si è così messo in moto e, con solo le mutande e le calze addosso, si è tuffato in piscina entro il tempo stabilito superando così la prova. Tuttavia il fuoriprogramma è dietro l’angolo perché Elenoire Ferruzzi, entrata poco prima di lui, gli si avvicina subito dopo la prova e gli dice: “No amore devi toglierle le mutande“. Una richiesta che ha messo in imbarazzo e non poco lo stesso Amaurys Perez, come si vede nello stesso video condiviso dal reality su Instagram. E anche Alfonso Signorini, dallo studio, ha commentato la gag: “Ma come devi togliere le mutande? Per carità“.

Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez: i primi iconici momenti a Cinecittà

L’ingresso di Elenoire Ferruzzi e Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 2022, fatta eccezione per il siparietto in piscina, è stato contrassegnato da altri due momenti iconici. Elenoire ha infatti dovuto fronteggiare Sonia Bruganelli, dopo le parole al vetriolo spese nei suoi confronti su Twitter durante la scorsa edizione. Il confronto tra concorrente e opinionista ha viaggiato sul filo della pacatezza e della diplomazia, senza accendersi eccessivamente ma con la Bruganelli che le ha promesso: “Potrei essere la tua peggior nemica“.

Sul fronte opposto, invece, Amaurys Perez ha fatto impazzire tutti con lo spogliarello in diretta tv in cui ha mostrato il suo fisico statuario. Un fuoriprogramma voluto da Alfonso Signorini per soddisfare un particolare desiderio della sua neo-opinionista Orietta Berti, che gli avrebbe chiesto per questa edizione uomini con gli addominali con i quali rifarsi gli occhi. La prima puntata del reality ha già regalato numerosi momenti imperdibili, in attesa del secondo appuntamento in programma giovedì sera.

