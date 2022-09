GF Vip, Elenoire Ferruzzi sbottta contro Ginevra Lamborghini “L’affogo dentro la vasca”/ “La nomino…”

GF Vip, Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini: lo scontro continua…

È ufficiale, come aveva previsto la “malefica regina” del Grande Fratello Vip 2022, Sonia Bruganelli, le maschere di bontà dei Vipponi, a solo una settimana dall’inizio del programma, iniziano a cadere rovinosamente e i primi litigi, e le prime faide, iniziano a prendere piede. Una di queste sembra riguardare Elenoire Ferruzzi e Ginevra Lamborghini, in particolare la prima sembra proprio non sopportare la seconda; infatti, nella serata di domenica, Elenoire ha rinnovato la sua antipatia verso Ginevra affermando, tra le varie cose, di volerla nominare nella diretta di lunedì sera.

Luca Salatino gela i bollori di Elenoire Ferruzzi "Potremmo essere come fratello e sorella"/ Ma lei..

Ma da dove nasce questo astio? Elenoire Ferruzzi aveva già mosso forti accuse verso Ginevra Lamborghini dopo la diretta di Giovedì 22, in particolare aveva accusato Ginevra di aver alzato il gomito e avuto atteggiamenti provocanti e volgari verso i neo-coinquilini, in particolare con Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Elenoire non si era certo risparmiata nelle critiche rivolgendo forti accuse a Ginevra: “Amore… Gambe aperte, non ti dico cosa ha fatto ieri con quei due nuovi. Tu sei là, io così sopra. A gambe aperte… L’ho vista io. Su quelli nuovi. Tutti e due”.

Giovanni Ciacci, difende Luca Salatino dalle accuse di Elenoire Ferruzzi/ "È un ragazzo semplice"

GF Vip, Elenoire Ferruzzi contro Ginevra Lamborghini: “Io ho intenzione di nominarla…”

Un tipo di linguaggio, quello di Elenoire Ferruzzi, verso Ginevra Lamborghini, che poco è piaciuto al Web che a gran voce chiede ad Alfonso Signorini di prendere provvedimenti a riguardo. Elenoire ignara però, dalla casa del Grande Fratello Vip 2022, continua la sua crociata contro Ginevra e, nella serata di domenica, insieme alle sue fidate “consigliere” Sara Manfuso e Giaele De Donà, ha ammesso a gran voce di volerla nominare. Ma perché era indispettita da Ginevra? A quanto pare, questa volta, a irritare Elenoire, sarebbe stato il continuo canto della sorella di Elettra…

Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino, é pace al GFVIP?/"Non c'ho tatto" "Se non ci sei"

Ecco come è andata: le tre si trovavano sul divano e si sente Ginevra, distante, cantare. La prima a intervenire è Sara Manfuso che dice: “Canta che te passa, e a me mi viene il mal di testa”. Elenoire allora prontamente, occultando il microfono, dice: “Comunque io ho intenzione di nominarla tesoro”. Ancora la Mancuso: “Dimmi l’iniziale“. “G. Non la reggo più, non mi piacciono quelle così, basta basta”. Per concludere in bellezza poi, sempre Elenoire: “M’ho l’affogo dentro la vasca”. Che dire? Mi sa che abbiamo a che fare con tre belle viperette!











© RIPRODUZIONE RISERVATA