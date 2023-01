GF Vip: Alberto De Pisis furioso con Oriana Marzoli questa notte/”Chi ca**o ti vede?”

Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, volano stracci in piena notte

Le notti al Grande Fratello Vip sono sempre tutt’altro che tranquille, a dimostrarlo è l’ultima clip diventata virale sul web: protagonisti Alberto de Pisis e Oriana Marzoli. Nel video in questione il giovane si scaglia in maniera piuttosto stizzita nei confronti della showgirl venezuelana, rea di averlo svegliato in piena notte parlando con Daniele Dal Moro senza curarsi di abbassare i toni.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è tregua ma…/ Lui avvisa: "Non mi fido"

Come se non fosse bastato l’improvviso black out in piena notte all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli ha pensato bene di inasprire ulteriormente il clima portando Alberto De Pisis a perdere letteralmente la pazienza. L’attrice venezuelana, come si può vedere dalla clip virale sul web, è entrata in camera da letto parlando con Daniele Dal Moro, a suo dire non rendendosi conto della presenza di Alberto intento a dormire. La reazione di quest’ultimo, svegliato di soprassalto, ha generato l’ilarità del web “Oriana ma come stai? Come stai? Come fai a non vedermi?“.

Oriana Marzoli, avance hot a Luca Onestini al GF Vip/ Testa tra le gambe e morsi piccanti: lui…

Alberto De Pisis furibondo vero Oriana Marzoli: Daniele Dal Moro se la ride

Nonostante la lecita reazione di Alberto De Pisis, svegliato in piena notte dal chiacchiericcio di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la showgirl venezuelana non ha dimostrato la minima comprensione ed ha prontamente reagito con toni accesi al furioso rimprovero del coinquilino. “Non ti ho visto, mi****a! Ma chi ca**o ti vede!” piuttosto coloriti dunque, i termini scelti da Oriana in risposta alle lamentele di Alberto De Pisis.

“Ma come fai a non vedermi? guarda il letto, guardalo!”, aggiunge Alberto De Pisis, palesemente infastidito dall’atteggiamento menefreghista di Oriana Marzoli che lo ha svegliato in piena notte per pura velleità. Eppure, l’attrice venezuelana non ha arretrato di un centimetro, e dopo aver usato parole piuttosto colorite per discolparsi, rincara la dose dimostrandosi anche quasi offesa dai toni utilizzati dal vippone: “Vai urlare ad un’altra, tesoro“. Nel frattempo, Daniele Dal Moro si è dileguato con un sorriso beffardo, palesemente divertito dal siparietto notturno tra i due coinquilini.

Daniele distrugge Oriana: "Ti piaccio da mesi però vai a letto con Antonino"/ Lei: "Basta trattarmi di merd*"

© RIPRODUZIONE RISERVATA