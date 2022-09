GF Vip, Eliana Michelazzo vs Pamela Prati “chissà se troverà l’amore”/ Stoccata choc!

Eliana Michelazzo, la stoccata a Pamela Prati: “Chissà se troverà l’amore…“

La prima puntata del Grande Fratello Vip 2022 è coincisa anche con l’attesissimo e chiacchieratissimo ingresso di Pamela Prati, dopo il “Mark Caltagirone gate” che negli ultimi anni è finito sulla bocca di tutti. La showgirl ed ex primadonna del Bagaglino è entrata a Cinecittà pronta a mettersi alle spalle gli ultimi difficili anni e ricominciare una nuova vita, dandosi questa nuova opportunità di rinascita anche professionale. Tuttavia la scelta di entrare nel reality ha scatenato la reazione di molti, compresa quella di Eliana Michelazzo.

Come riporta la pagina Instagram The Pipol Tv, infatti, l’ex agente nonché amica della Prati ha condiviso una Instagram story indirizzandole una velenosa frecciatina. “Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nella Casa. Intendo quello vero …Ne vedremo delle belle” le sue parole sui social, con sullo sfondo un’immagine di Pamela a Cinecittà. Il riferimento è ovviamente alla vicenda Mark Caltagirone, misterioso fidanzato della showgirl che però alla fine non si è rivelato tale.

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati: le ultime frecciatine sui social

Proseguono dunque i dissapori a distanza tra Pamela Prati e Eliana Michelazzo. Il Mark Caltagirone gate ha messo fine non solo alla loro collaborazione professionale, ma anche ad una sincera amicizia. Troppe le bugie e i silenzi tra di loro, con la chiacchierata vicenda che ha monopolizzato l’opinione pubblica e scatenato numerose reazioni social. L’ingresso della Prati al Grande Fratello Vip 2022 era stato accolto dalla ex manager con un messaggio sibillino: “La verità la sappiamo ‘entrambe’. Ma il tempo sarà galantuomo. Ne sono certa“.

L’ennesima stoccata della Michelazzo alla showgirl è arrivata sempre attraverso Instagram stories, in risposta alla richiesta della Prati ai fan di difenderla e supportarla durante il reality: “Difenderti da cosa? Se non hai da temere nulla, perché giochi già in difesa? Coda di paglia bagnatissima“. Insomma, tra le due volano ancora gli stracci a distanza dopo il clamoroso caso mediatico durato mesi e mesi. E non è da escludere che Alfonso Signorini preparerà il giusto terreno di scontro tra le due, per un confronto epico proprio al Grande Fratello Vip 2022.

