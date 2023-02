GF Vip, eliminato Antonino, Sarah, Andrea, Nikita, Nicole o Daniele?/ I sondaggi

Grande Fratello Vip 2022, chi verrà eliminato? I sondaggi del televoto

Nella puntata che andrà in onda stasera verrà stabilito chi, dei sei concorrenti in nomination, uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip 2022. A contendersi il posto nel reality show ci sono svariati protagonisti: Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese e Nikita Pelizon.

Naturalmente, sul web sono usciti i primi sondaggi tra cui quello di Novella 2000 sul concorrente che si vuole salvare: “A risultare la più votata è stata così Nikita Pelizon, con il 30% dei voti. A seguire troviamo Antonino Spinalbese, con il 18% dei voti, Daniele Dal Moro, con il 16% dei voti, Nicole Murgia, con il 14% dei voti, Andrea Maestrelli, con il 12% dei voti, e Sarah Altobello, risultata la meno votata e dunque a rischio eliminazione, con il 10% dei voti“. Ovviamente le carte in tavola possono sempre cambiare fino all’ultimo minuto delle votazione, per cui non è detto che questo sia il risultato finale.

Oriana Marzoli è stata la preferita del pubblico, confermando i sondaggi del web che la davano come vincitrice. Tuttavia, la bionda venezuelana ha fatto parecchio discutere negli ultimi giorni. In particolare, un atteggiamento che la concorrente ha avuto nei confronti degli autori del Grande Fratello Vip 2022.

Nella casa ci sono delle regole da rispettare, come indossare sempre il microfono e recarsi in confessionale quando si è chiamati. L’influencer spagnola, però, ha ignorato spesso queste disposizione esattamente come è accaduto nell’ultimo caso. In un video divenuto virale sul web, Oriana Marzoli inveisce contro un autore che l’ha convocata in confessionale: “Ma che rottura di cogli*ni! Ho fatto un confessionale prima. Che rottura di cogli*ni, veramente. Basta!” Questo atteggiamento non è stato apprezzato dal pubblico, che chiede dei provvedimenti contro la gieffina.

