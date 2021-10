Francesca Cipriani piange per il fidanzato Alessandro/ “Mi manca!”, le sue paure…

Il mondo del web sta cercando di capire se Francesca Cipriani, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, c’è o ci fa. Un dubbio amletico che la ragazza non ha mai cercato di risolvere, con manifestazioni altalenanti della sua personalità. Dolce lo è ed anche indifesa nel suo confessare di essere oggi estremamente insicura in campi relativi ai sentimenti, ma la sua frivolezza e poca presenza di spirito sono anch’essi aspetti evidenti.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Prove di convivenza al GF Vip?

Il pubblico, dunque, è diviso. Le sue confessioni a cuore aperto, da un lato, hanno portato consensi. La sua superficialità, dall’altro lato, non è ben vista, tanto che qualcuno la definisce una oca giuliva. Se qualcuno ritiene che Alfonso Signorini l’abbia chiamata nel cast dei concorrenti di questa sesta edizione del reality per avere un’esponente accademica, ad ogni modo, forse ha frainteso molte cose. Proprio il conduttore dallo studio d’altronde si diverte a punzecchiare Francesca Cipriani. Sulla personalità di quest’ultima, ad ogni modo, c’è ancora tanto da capire.

Giucas Casella, mano sul sedere di Francesca Cipriani/ Lei sbotta:"Mi stai toccando il cul*!"

Gf Vip, Francesca Cipriani c’è o ci fa? La relazione con Alessandro e i rapporti coi coinquilini

Alcuni dubbi in merito alla vita di Francesca Cipriani riguardano anche il fidanzato Alessandro Rossi, che da tempo desidera di incontrare e che secondo i rumors le avrebbe promesso una costosa casa in regalo. Il ragazzo è stato sì presente una volta, ma spesso Alfonso Signorini si beffa della bionda maggiorata. Nella scorsa puntata le ha chiesto di recarsi nel privè della casa, dove avvengono gli incontri, ma invece dell’amato si è trovata di fronte la sua sagoma di cartone.

Francesca Cipriani, la costosa promessa del fidanzato Alessandro Rossi/ Una casa...

Anche i rapporti con le altre ragazze oggi non sono idilliaci. Francesca Cipriani è prevenuta nei confronti di alcune. Tra queste troviamo il duo compost da Sophie Codegoni e Soleil Sorge che, secondo lei non sono sincere. La showgirl crede che stiano organizzando a tavolino le loro liti e discussioni solamente per avere attenzioni mediatiche e spostare l’ago della bilancia relativa ad eventuali televoti nei loro confronti. “Liti tattiche”, così le definisce. L’ex Pupa è stata però richiamata dal conduttore Alfonso Signorini, che smentisce i tatticismi sospettati. Solo il tempo, ad ogni modo, potrà dare ragione o torto alla bionda maggiorata.

Francesca Cipriani e le lacrime per il fidanzato

Proprio a proposito del fidanzato Alessandro Rossi, nelle ultime ore Francesca Cipriani ha vissuto un momento di forte sconforto. Dopo aver ascoltato alcune romantiche canzoni che, inevitabilmente, le hanno riportato alla mente la sua storia d’amore con il giovane, la showgirl è scoppiata a piangere sentendo il peso della lontananza e della sua mancanza. Gli altri inquilini hanno tentato di rassicurarla standole accanto e dimostrandole il loro affetto. Giucas Casella, in particolare, l’ha abbracciata con fare paterno. “Alessandro ti ama!”, ha urlato il paragnosta.

Fino ad oggi Francesca Cipriani ha potuto vedere l’amato fidanzato per ben due volte ma all’ex Pupa sembra non bastare l’idea di poter essere rassicurata dal vivo da Alessandro. Vorrebbe abbracciarlo e baciarlo al fine di spazzare via tutte le sue insicurezze del momento confidate anche all’amica Lulù, ma fino ad ora Alfonso Signorini ed il GF Vip non glielo hanno permesso. Per lei è arrivato finalmente il momento di lasciarsi andare e poter condividere la convivenza con il trentenne? (Aggiornamento di Emanuela Longo)



© RIPRODUZIONE RISERVATA