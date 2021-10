GF VIP, Francesca Cipriani “Sto impazzendo”/ Bordata social, “Ha superato il limite”

Francesca Cipriani ha superato il limite. Avevamo saggiato la sua esuberanza durante il confronto con il fidanzato Alessandro e pensavamo di aver visto tutto. Nella scorsa puntata invece la Cipriani è andata oltre riuscendo a rompere una porta e a battere a più riprese le mani contro il vetro che la dividevano dal fidanzato. A questi momenti grotteschi se ne è ben presto aggiunto un altro. Francesca Cipriani ha tentato infatti di strappare una ciocca di capelli a Giucas Casella. Una scena surreale che è stata molto criticata sui social.

C’è chi dice: “Cipriani andrebbe ripresa per quello che ha fatto a Giucas. E non ridere e fare finta di nulla. Non si scherza su queste violenze”. Forse Alfonso Signorini sarebbe dovuto intervenire e puntare il dito contro la concorrente piuttosto che mettersi a ridere anche lui. Qualcuno commenta la scena definendola patetica e imbarazzante. Giucas è pur sempre un uomo grande di età e farsi trattare in quel modo davanti a milioni di telespettatori non deve essere stato molto edificante.

Da Francesca Cipriani il pubblico si aspetta molto di più, vorrebbe conoscerla come realmente è, perché in molti sono convinti che sia un personaggio costruito, che recita una parte, fanno fatica a pensare che sia così anche nella realtà, perché se fosse vero allora sarebbe la conferma che sta fuori di testa. Francesca ha fatto venire fuori però anche un lato umano. Non dimentichiamoci che la scorsa settimana Francesca ha fatto notare ad alcuni inquilini che Lulù dopo mangiato andava in bagno a vomitare. Francesca Cipriani però ha le sue fragilità tanto che parlando con Manuel Bortuzzo si è sfogata: “Sto impazzendo. Ho tante insicurezze, ho paura che Alessandro mi dimentichi”.

La Cipriani ha paura che la distanza da Alessandro possa far naufragare il loro rapporto. Manuel però l’ha rassicurata: “Rischi di non goderti il Gf Vip per paura. Non ti dimenticare mai che noi siamo qua fermi, ma la vita fuori sta andando avanti. Le persone continuano ad amarti”. Francesca riuscirà a convincersi di questo?

