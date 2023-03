GF Vip, George Ciupilan attacca Tavassi e Onestini/ “Subito un lavaggio di cervello”

GF Vip, George Ciupilan crede a Nikita Pelizon? La risposta su Instagram

George Ciupilan è intervenuto sui social poche ore prima della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2022, in onda questa sera su Canale5. L’ex volto de Il Collegio non è stato grande protagonista nella Casa. Ha spesso faticato ad entrare nelle dinamiche di gioco, creando pochi presupposti per far parlare di sé e per farsi conoscere al grande pubblico. Da molti è stato considerato addirittura invisibile fra le mura di Cinecittà; eppure, dopo la sua avventura, è più volte intervenuto sui social per commentare le dinamiche e confermarsi, dunque, attento osservatore del reality.

In particolare, nelle scorse ore, l’ex Vippone ha aperto un box di domande su Instagram e una di queste riguardava il suo rapporto con Nikita Pelizon. Tanto si è parlato della loro amicizia nata nella Casa che, tuttavia, nell’ultimo periodo prima della sua eliminazione sembrava scricchiolare. A mettere a serio rischio il loro legame è stato il distacco tra Nikita e Luca Onestini, che ha generato aspre discussioni e spaccato la Casa in due.

George Ciupilan, l’attacco ad Edoardo Tavassi e Luca Onestini

Georga Ciupilan, ora che è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022, ha avuto modo di rivalutare determinate dinamiche di gioco e farsi un’idea ben precisa su quanto accaduto nel reality. Un fan, su Instagram, gli ha rivolto una domanda secca: “Ora che sei uscito credi a Nikita sulla questione Luca?“. L’ex gieffino risponde affermativamente, confermando dunque di credere nella versione della Pelizon. E, in aggiunta, lancia una sonora frecciatina non solo a Luca Onestini, ma anche ad Edoardo Tavassi.

“Come anche sono convinto di aver subito un bel lavaggio di cervello da Luca e Tavassi. Ma d’altronde non ho la loro esperienza e lungimiranza“: questa la sua risposta su Instagram. Una vera e propria stilettata al veleno contro il duo di concorrenti che, a suo dire, gli avrebbero fatto il lavaggio del cervello sulla questione Nikita. Ciupilan aveva già avuto modo di ricredersi su Tavassi, considerato un finto amico apprese determinate dinamiche del reality. L’attacco, questa volta, è indirizzato anche ad Onestini e conferma di voler credere a Nikita.













