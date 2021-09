Gf Vip, Giacomo Urtis: “Manuel Bortuzzo e Lulù coppia falsa”/ “Lui ragazzo d’oro ma…”

Giacomo Urtis non crede nella coppia composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, tanto da definirla assolutamente “falsa”. I due si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e, subito, è nato del tenero. Giovedì è anche scoccato il primo bacio, poi sfociato nella notte in coccole appassionate. La loro storia, nonostante ciò, non convince in tanti.

Tra coloro che nutrono dei dubbi in merito alla veridicità dei sentimenti che provano i due concorrenti del reality show di Canale 5 c’è proprio Giacomo Urtis, che ha vissuto nella casa più spiata d’Italia nella scorsa edizione. “Rispetto per Manuel che è un ragazzo d’oro, ma io una ship così falsa non l’ho mai vista”. Queste le parole del chirurgo estetico di origini venezuelane, noto per avere ritoccato diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Gf Vip, Giacomo Urtis: “Manuel Bortuzzo e Lulù coppia falsa”. Qual è la verità?

Se il sentimento tra i due coinquilini del Grande Fratello Vip è reale potrà dirlo soltanto il tempo. Se, da un lato, Giacomo Urtis è convinto che la coppia composta da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè sia falsa, dall’altro lato qualcuno invece guarda a quest’ultima di buon occhio. Il conduttore Alfonso Signorini, in tal senso, nel corso della puntata di ieri sera, ha trattato l’argomento e li ha definiti “molto carini”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, da parte loro, non si curano delle opinioni altrui e si godono la loro storia d’amore, ancora agli albori, nel migliore dei modi. Quella che inizialmente sembrava una semplice amicizia, infatti, si è trasformato nelle scorse ore in qualcosa di più, con una vera e propria passione che li ha travolti nella notte. Chissà come la relazione si evolverà nelle prossime settimane. Il tempo, per il momento, è dalla loro parte. Nessuno dei due è in nomination in vista della prossima puntata.

