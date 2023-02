GF Vip: Giaele De Donà, il retroscena su Antonino Spinalbese/ “Sotto le coperte…”

Giaele De Donà si sfoga dopo l’allontanamento di Antonino Spinalbese al GF Vip

Nelle ultime settimane il ruolo di Giaele De Donà al GF Vip è diventato ancora più centrale, soprattutto in riferimento ad alcuni rapporti tra dentro e fuori la Casa. Dopo la lettera non proprio romantica ricevuta per San Valentino da suo marito Bradford Beck, la donna ha avuto modo di confrontarsi con Oriana Marzoli rispetto al suo rapporto con Antonino Spinalbese.

Parlando con la showgirl venezuelana, Giaele De Donà ha mostrato tutto il suo scetticismo rispetto all’allontanamento improvviso di Antonino Spinalbese, oltre a svelare alcuni retroscena. “Sai qual è il bello? Con lui litigo e mi rinfaccia tutto, io invece nemmeno me le ricordo le cose. Lascio stare perché ci vogliamo bene, devo però iniziare a memorizzare perchè non so cosa rispondere. Le ultime però le ricordo, non ci siamo parlati per due settimane per un applauso”. Queste le parole di Giaele De Donà, quasi divertita delle recriminazioni di Antonino Spinalbese a dispetto della sua volontà dominante di andare oltre certe incomprensioni, al punto da non ricordare nemmeno i motivi all’origine dei dissapori.

Il piccolo sfogo di Gialele De Donà al GF Vip, in riferimento al rapporto con Antonino Spinalbese, si arricchisce poi con un aneddoto decisamente più piccante. “Se avessimo voluto andare oltre, ci saremmo andati: se non l’abbiamo fatto non è perchè lui è un angioletto ma è perchè tutti e due ci siamo limitati. Se non mi fossi limitata sotto le coperte si sarebbe potuto anche lasciare andare”. La considerazione di Giaele De Donà nasce da un commento recente di Antonino Spinalbese che aveva fotografato i suoi atteggiamenti con il detto “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba“.

“Io ci rido sopra perchè so che non è così, so benissimo che se lui si è fermato nei miei confronti è perché ha rispetto del mio matrimonio. Se veramente fosse successo qualcosa non sarei autoironica: ma tu che tiri fuori le cose così vuol dire che lo pensi seriamente”. Continua così Giaele De Donà nel suo discorso con Oriana Marzoli, aggiungendo anche un altro aneddoto sempre riferito ad Antonino Spinalbese e relativo ai massaggi: “Quando mi chiedeva dei massaggi e io rifiutavo si chiedeva il perchè, e io gli rispondevo che non mi piace più… Lui mi diceva: quando usciamo da qua mi devi ridare tutte le cose che hai preso. Io rispondevo, solo quello? Non vuoi altro? Sono solo battute”.











