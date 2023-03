GF Vip, Giaele De Donà troppo magra?/ Signorini preoccupato: “Mi raccomando mangia”

Giaele De Donà preoccupa Alfonso Signorini: “toppo magra”

Non è la prima volta che viene affrontata la questione, Giaele De Donà negli ultimi tempi risulta troppo dimagrita. I primi ad accorgersene sono stati i fan dell’influencer che, più volte, hanno sollevato il problema sui social. Questa volta, però, a bacchettare la concorrente si è aggiunto persino il conduttore del Grande Fratello Vip 2022, Alfonso Signorini.

Gianluca Pagliuca: "Juventus-Inter '98 fu un furto"/ "Tirai un pugno a Ceccarini ma…"

Il direttore di Chi, ha palesato la sua preoccupazione in diretta e ha invitato Giaele De Donà a porre attenzione: “Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra”. In effetti, in molti si sono accorti dell’eccessiva magrezza dell’influencer che sembra essere sottotono nell’ultimo periodo. Il volto scavato della gieffina è piuttosto evidente e preoccupa i numerosi fan. Che il motivo sia il suo delicato rapporto con il marito Brad?

Marc Marquez: "Moto GP? Ho pensato al ritiro"/ "Non ho rispettato l'infortunio e..."

Giaele De Donà si avvicina ad Andrea Maestrelli, matrimonio in pericolo?

Prima che Andrea Maestrelli fosse eliminato dal Grande Fratello Vip 2022, tra il calciatore e Giaele De Donà c’era stato un avvicinamento sospetto. I due hanno passato molto tempo in piscina a divertirsi e la passione era piuttosto evidente. In studio Alfonso Signorini ha stuzzicato l’influencer con una domanda maliziosa: “Vi ho visti attivissimi, cosa c’è stato un rinnovamento della vostra passione?”

A questo punto, Giaele De Donà e Andrea hanno cercato di ridimensionare il tutto: “No, ci siamo solo divertiti, visto che probabilmente questa sera uno di noi due uscirà. Abbiamo passato l’ultima serata un po’ in festa…”. Edoardo Tavassi, però, commenta pungente che l’influencer non vada oltre solo per paura di perdere suo marito. Il calciatore risponde stizzito: “Ma infatti ci siamo fermati, perché qualora dovesse uscire lei, ci tengo che abbia una casa in cui tornare e un marito da coccolare”.

È MORTO DICK FOSBURY/ Rivoluzionò lo stile del salto in alto

© RIPRODUZIONE RISERVATA