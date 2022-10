GF Vip, Giaele punge Ginevra “mi prenderò cura del tuo Antonino”/ “È in buone mani…”

Grande Fratello Vip 2022, Giaele contro Ginevra: provocazioni e frecciatine

Al Grande Fratello Vip 2022 il rapporto tra Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini è ormai ai minimi storici. Anche quando la Lamborghini era in Casa, prima dell’espulsione per il caso Marco Bellavia, non aveva nutrito una forte simpatia per la coinquilina. Ad accendere ulteriormente la miccia è il progressivo avvicinamento di Giaele ad Antonino Spinalbese, che in Casa ha però costruito un rapporto di confidenze e complicità con la stessa Ginevra. Nella puntata di ieri sera, le due Vippone non si sono risparmiate frecciatine a distanza.

GF Vip, Antonino "storia con Ginevra seria"/ Ma in diretta non risponde a Signorini

In Confessionale, infatti, Giaele ha voluto salutare inizialmente il marito Brad Beck, per poi lanciare una stilettata al veleno alla Lamborghini: “Oltre a salutare la mia famiglia, ci tengo a dire a mio marito di divertirsi pure ad Halloween, ovunque sarà, io mi divertirò molto qui dentro. Così darò anche un motivo in più a Ginevra per odiarmi. Ginevra: mi prenderò cura io del tuo Antonino, è in buone mani, non ti preoccupare“. Ginevra in studio raccoglie di buon grado la frecciatina rispondendo con il gesto di suonare il violino.

Signorini avverte Giaele De Donà: "Tuo marito Brad è a New York tra modelle bellissime"/ "Non gli manchi"

Giaele De Donà punzecchia Ginevra Lamborghini: “Spero non stia rosicando“

Ma il battibecco tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022 prosegue e, a lanciare un’altra frecciatina, è la stessa Giaele: “E spero tu non stia rosicando troppo per il fatto che continuo a non uscire, a superare tutte le nomination e restare qui“. Il riferimento è al filotto di nomination che la concorrente ha dovuto affrontare nelle ultime settimane e dalle quali, per sua fortuna, è stata salvata dal pubblico.

Anche in questo caso Ginevra raccoglie la provocazione e rilancia: “Stai attenta tu, che magari non riusciamo a fare un triangolo un po’ più divertente“. Insomma, anche in questa edizione il triangolo amoroso sta diventando uno degli argomenti centrali di queste puntate. Dopo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran dell’anno scorso, questa volta ci pensano Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà ad alimentare le dinamiche in Casa.

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà scomparso per colpa di Antonino/ "Li ha visti troppo vicini e…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA