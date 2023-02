GF Vip, Giaele sbotta contro Antonella/ “Ti insegno l’eleganza, visto che ti manca!”

GF Vip, Giaele nomina Antonella e si accende la discussione

Si accende lo scontro tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip 2022. Tutto è accaduto dopo la nomination palese di Giaele, che ha votato per la coinquilina con la seguente motivazione: “Nomino Antonella perché sono una che perdona, ma non dimentica, e ho fatto bene. Questa settimana qui, durante una discussione con Tavassi, ha ripetuto che io sto con mio marito solo per i soldi. E ha anche aggiunto che questa cosa gliel’ho detta io fuori da qui. Prima ha detto che gliel’ho detta qui in Casa, poi che gliel’ho detta fuori da qui quando l’ho vista mezza volta e questa cosa non è mai successa, te lo posso garantire“.

Orietta Berti avverte Donnamaria: "Antonella non ti vuole bene!"/ "Ti ridicolizza, te lo dico da mamma"

L’influencer riporta dunque al presente un fatto del passato che, a suo dire, non sarebbe mai accaduto. La Fiordelisi però conferma: “È anche scritto“. A quel punto Giaele sbotta contro di lei: “Ah perché adesso te l’ho scritto su Whatsapp? Dopo che non ti conosco e ti ho vista una volta con 20 persone: ‘Ah ma sai Antonella che io sto con mio marito solo per i soldi’?“.

Edoardo attacca Antonella al GF Vip/ "Ha flirtato con Antonino mentre era con me!"

Giaele De Donà sbotta contro Antonella Fiordelisi: “Ti manca l’eleganza“

La sfuriata di Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022 viene accolta da Antonella Fiordelisi con una risposta ironica: “Che eleganza“. E, a seguire, l’ha nuovamente accusata di mancare di personalità, come accaduto pochi giorni fa. La sua reazione ha scatenato ulteriormente l’ira dell’influencer, che si scaglia contro di lei non risparmiandole critiche: “Amore se vuoi ti insegno cosa sia l’eleganza, visto che è l’unica cosa che ti manca. L’unico pregio che hai è avere Edoardo. Per te la personalità è insultare gli altri per avere 5 minuti di visibilità in puntata. Preferisco una persona come me che parla al momento giusto e quando serve“.

GF Vip: Antonella Fiordelisi stufa di Edoardo/ "Non fa per me, troverò un uomo che…"

Antonella Fiordelisi chiude la discussione con un “Grazie per la nomination, accetto e vado avanti“. Tra le due coinquiline non scorre affatto buon sangue, e anche i dissapori di questa puntata lo confermano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA