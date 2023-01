GF Vip, Gianmarco Onestini difende mamma Carla/ “Nikita ha insinuato cose su Luca…”

GF Vip, Gianmarco Onestini difende mamma Carla: “La capisco“

L’intervento della mamma di Luca Onestini nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 continua ancora a far discutere. Nella scorsa puntata la signora Carla si è decisamente presa la scena quando, nel corso di un incontro a sorpresa con il figlio, ha lanciato un duro attacco a Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Attacco che ha scatenato un putiferio, dalle dure critiche di Sonia Bruganelli in studio alla presa di posizione dello staff della concorrente contro la mamma di Onestini.

Tuttavia a prendere le sue difese ci ha pensato il fratello di Luca, Gianmarco Onestini. Intervenuto a Pomeriggio 5 nella puntata di ieri, il fratello del concorrente appoggia il discorso fatto dalla mamma in puntata ribadendo le accuse che Luca avrebbe ricevuto da Nikita e Antonino: “La capisco. Antonino ha definito mio fratello una persona senza cervello, vuoto, senza valori. Nikita che ha insinuato tante cose brutte su mio fratello, ha detto che l’aveva usata, che l’ha illusa. È normale che la mamma quando interviene…“.

Gianmarco Onestini: duro attacco ad Antonino Spinalbese

Tuttavia a frenare il discorso di Gianmarco Onestini è intervenuto Francesco Fredella che, in video-collegamento con Pomeriggio 5, ha criticato la signora Carla: “Forse esagerando, perché secondo me ha detto delle cose un po’ troppo dure nei confronti di Nikita ed Antonino. Io sarei rimasto fuori“. Gianmarco però ribadisce come il discorso della madre si sia basato su un fondo di verità: “Lei ha semplicemente descritto le cose che sono avvenute nella Casa. Quando lei ha fatto l’esempio di Oriana e Antonino, è quello che è successo: Antonino è entrato, è stato a letto con Oriana, è successo quello che è successo e il giorno dopo l’ha scaricata“.

Non si arresta dunque la scia di polemiche dopo l’intervento della mamma di Luca Onestini. Una questione che, indubbiamente, continuerà a far discutere e potrebbe essere oggetto di discussione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 2022.

#GFVIP, ieri il turbolento intervento di Carla, la mamma di Luca Onestini 💥 Ne parliamo con suo fratello Gianmarco #Pomeriggio5 pic.twitter.com/pRlqxOdRKN — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) January 24, 2023













