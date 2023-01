Staff di Nikita contro la mamma di Luca Onestini/ “Si vergogni, famiglia ridicola”

Mamma di Luca Onestini contro Antonino e Nikita: “Ti meriti di essere usata”

Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip 2022, la mamma di Luca Onestini ha fatto una sorpresa a suo figlio. Carla ha cercato di sollevare il morale dell’ex tronista, dopo i numerosi attacchi ricevuti da Antonino e Nikita. La signora, però, non si è limitata a dolci parole per suo figlio ma si è scagliata contro l’hair stylist e la modella.

Mamma Carla ha, dunque, dichiarato a Luca: “Sei stato rispettoso, sei quello che si prende le critiche da un Antonino che ha un comportamento vergognoso”. La donna ha definito l’hair stylist come una persona che usa le donne e poi le butta via. Riguardo Nikita Pelizon, Carla dichiara. “Ti saresti meritata un Antonino che ti portava sotto il letto e ti scaricava il giorno dopo”. Questa frase molto pesante nei confronti della modella, non è stata gradita ai fan della Pelizon e soprattutto al suo staff.

Lo staff di Nikita attacca la mamma di Luca Onestini: cosa è successo

Dopo le pesanti parole che la mamma di Luca Onestini ha rivolto a Nikita Pelizon, il suo staff si è rivoltato contro la signora. Sui social lo staff è intervenuto con diversi attacchi nei confronti di Carla, per le parole dette al Grande Fratello Vip 2022.

“Signora Carla, ma lei è sicura di guardare questo GFVip? Ricordo che il canale è 55. Non sono sicura che veda il canale giusto. Continuo a ridere come una pazza, sarebbe bello un confronto faccia a faccia con la signora, ma ormai sono rassegnata dal fatto che non chiamerete mai. Grazie signora Carla, mi ha fatto ridere con le lacrime. E le dò anche un consiglio: riascolti le sue parole e si vergogni profondamente. Dovrebbe chiedere scusa a tutta l’Italia. Mi vergogno per lei. A questo punto è l’intera famiglia ridicola“. Queste le parole dello staff di Nikita Pelizon, ci sarà davvero un confronto in diretta al reality show?

