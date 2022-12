GF Vip, Gianmarco Onestini punge Soleil sui social “non ne azzecca una”/ Lei replica!

GF Vip, Gianmarco Onestini contro Soleil Sorge: botta e risposta via social

L’approdo di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2022, non in veste di concorrente come lo scorso anno, ma nel ruolo di opinionista in sostituzione di Sonia Bruganelli, si è fatto subito notare. La showgirl, nella puntata andata in onda lunedì sera, ha infatti avuto un ruolo di protagonista nella dinamica che ha visti coinvolti Luca Onestini e Nikita Pelizon. Nel corso della diretta, ha infatti pesantemente attaccato l’ex fidanzato, accusandolo di essersi attaccato alla prima dinamica di gioco non appena entrato, sminuendo Nikita e mettendola contro tutta la Casa.

GF Vip, Luca Onestini: sfogo contro Soleil Sorge/ "Fatti una vita, non ti considero"

Il dibattito non si è acceso solo in diretta televisiva ma anche sul web, dove è intervenuto Gianmarco Onestini. Su Twitter, infatti il fratello di Luca ha commentato sotto il post condiviso dal Grande Fratello Vip 2022, attaccando Soleil: “Prima di parlare si potrebbe almeno informare sul programma , non ne azzecca una“. Immediata la contro-risposta (sempre per mezzo social) della Sorge che, in risposta a un commento del web contro Gianmarco, l’ha punzecchiato con un sondaggio: “Ma secondo voi: è un difetto di famiglia o vuole 10 euro?“.

Orietta Berti critica Nikita al GF Vip: "Ci vuole buon senso nel parlare!"/ Soleil non ci sta: attacco a Luca

Luca Onestini e le critiche di Soleil Sorge al GF Vip 2022: lo sfogo post-puntata

Il botta e risposta social tra Gianmarco Onestini e Soleil Sorge la dice lunga su come sono, ad ora, i rapporti tra la ragazza e Luca Onestini. Conosciutisi a Uomini e donne, la coppia si è poi lasciata nel peggiore dei modi e, ancora oggi, i rapporti sono piuttosto tesi. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 rivela come la loro storia d’amore sia ormai acqua passata ed è tempo di voltare pagina, eppure gli attacchi di Soleil continuano a turbarlo.

“Dovrei essere io quello furioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha tradito lei e fa l’inca*ata? Non me ne frega nulla, che sia felice le auguro il meglio“: così si è sfogato Luca dopo la puntata di lunedì sera. E aveva proseguito: “Non la odio, per me non esiste più, non voglio più vederti o sapere niente. Cavolo questa è ancora inviperita. Ma come stai? Fatti una vita! Ma chi la considera quella. E invece lei continua a cadenza regolare“.

Soleil asfalta Luca Onestini: "Grande giocatore di reality"/ "Ha manipolato tutta la Casa contro Nikita"

Prima di parlare si potrebbe almeno informare sul programma , non ne azzecca una 🤣 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ — Gianmarco Onestini (@GOnestini) December 26, 2022

Ma secondo voi..? — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) December 27, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA