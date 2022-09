GF Vip Ginevra Lamborghini compie 30 anni/ La lettera della madre Luisa Peterlongo:”Auguri tesoro mio”

GF Vip, Ginevra Lamborghini festeggia i 30 anni: la madre le manda una lettera, lei risponde così: “Mandorla…”

Sabato è stato il compleanno di una delle protagoniste indiscusse della nuova edizione del Grande Fratello Vip, si tratta di Ginevra Lamborghini che, nel weekend, ha raggiunto l’importante traguardo dei 30 anni. Per l’occasione sua madre le ha spedito una lettera davvero speciale e Ginevra ha voluto mandare, a sua volta, un messaggio di ringraziamento alla madre. Ma cosa c’era scritto nella lettera? La mamma di Ginevra, Luisa Peterlongo, in occasione del 30esimo anno della figlia, ha voluto dedicarle una citazione di W. Purkey, Ecco che cosa le ha scritto…

“Mia cara Gi, Balla come se nessuno ti stesse guardando, Ama come se nessuno ti avesse mai ferito, canta come se nessuno ti stesse ascoltando e Vivi come se il paradiso fosse sulla terra. Auguri tesoro mio“. A sua volta, Ginevra Lamborghini, ha voluto rispondere con affetto alla madre così, armata di pennarelli e di cartoncini, si è ritagliata un attimo di solitudine per mandarle un pensiero. Ecco quello che le ha scritto: “Ti voglio bene mandorla!”, seguito da un grosso cuore con all’interno la scritta family. Il cartoncino Ginevra lo ha poi appeso sopra la lettera della madre. Un gesto importante, quello verso Ginevra da parte della madre, specialmente dopo la diffida ricevuta da parte della sorella, Elettra.

GF Vip, Ginevra Lamborghini e il difficile rapporto con la sorella Elettra…

Il GF Vip 2022 è stato segnato dalla diffida mandata da Elettra Lamborghini nei confronti della sorella, Ginevra. Prima della diffida però, quest’ultima, aveva rivelato importanti particolare sulla relazione con la sorella. Ad Alberto de Pisis, Ginevra Lamborghini, aveva confidato come, ormai, la sentisse quasi come un’estranea: “Pensa che a me fa strano quando la vedo in TV perché non me la ricordo più. Non saprei neanche dirti quanto è alta”, aveva raccontato sostenendo poi come, la competizione tra le due, fosse forse nata a causa del padre, Tonino Lamborghini, che le avrebbe spesso messe in competizione: “Mi chiamava la principessina, Elettra invece maschiaccio e le faceva notare il chiletto in più. È normale che lei sia cresciuta con una competizione nei miei confronti“, ha affermato.

Ginevra Lamborghini, infine, aveva confidato come, la rottura definitiva con la sorella, fosse avvenuta durante un Natale, ecco che cosa aveva raccontato: “Facciamo tutto separato da tre anni, Natale, i compleanni, tutto. La cosa brutta è che spesso sono stata io l’esclusa delle situazioni. Natale dell’anno scorso è stato terrificante perché mia madre, alle 7 della sera del 24 dicembre, mi chiese se potessi andarmene perché non ero gradita a cena”. Insomma una, a dir poco, brutta situazione. Speriamo che, almeno per i 40 anni di Ginevra, le due si saranno chiarite e festeggeranno insieme!











