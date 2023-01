GF Vip, Ginevra Lamborghini “con Antonino Spinalbese siamo amici”/ “I Gintonic sono…”

Ginevra Lamborghini e il rapporto con Antonino Spinalbese: Soleil Sorge indaga

Uno dei temi dominanti del Grande Fratello Vip 2022 e il rapporto tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, che non sembra essere ancora del tutto definito. I due coinquilini, nel breve periodo di tempo vissuto insieme sotto il tetto di Cinecittà, hanno creato un’alchimia non indifferente. Tuttavia il loro rapporto è rimasto in un limbo, sospeso tra la grande amicizia e la possibilità di un sentimento più profondo. I fan dei “Gintonic” ovviamente credono e sperano che il loro possa essere amore, ma a parlare nuovamente è la sorella di Elettra.

Intervistata a GF Vip Party da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, Ginevra Lamborghini torna a parlare del rapporto tuttora indefinito instaurato con Antonino Spinalbese. A mettere pressione alla ragazza, per cercare di carpire finalmente la verità, è Soleil, che le chiede in maniera schietta: “I Gintonic esistono o no?“. Spiazzata da questa domanda, l’ex gieffina entra nel vago e rigetta ogni forma di etichetta: “A me pare che esistano, mi sembra di sì. I Gintonic sono un muta forma, non si sa. Ti dico la verità: io detesto definire le cose“.

Ginevra Lamborghini: “Con Antonino Spinalbese siamo amici“

La risposta di Ginevra Lamborghini, tuttavia, lascia insoddisfatta Soleil Sorge che, con l’amaro in bocca, le spiega: “Però parliamoci chiaro: se ti piace una persona o se pensi che non possa esserci nulla, questo lo sai per certo“. Secondo Soleil, dunque, quando una persona ci attrae e ci interessa lo sappiamo sin da subito, così come sin da subito percepiamo se c’è la possibilità di andare oltre una semplice amicizia. A quel punto la Lamborghini rivela che quella con Antonino Spinalbese, al momento, è solo una sana amicizia: “Allora diciamo che siamo amici. La nostra amicizia durerà anche fuori, sicuramente“.

Usciranno dettagli in più sul loro rapporto nelle prossime puntata del Grande Fratello Vip 2022? Antonino Spinalbese sappiamo essere ancora bloccato in ospedale dopo alcuni accertamenti medici e, anche nella puntata di questa sera, si video-collegherà in diretta. Ginevra Lamborghini è invece ormai presenza fissa in studio. Nonostante la distanza, i fan dei “Gintonic” non smettono di credere che ciò che li unisce è vero amore, sebbene da ambo le parti non ci sia alcuna intenzione di sbilanciarsi a riguardo.

