GF Vip, Giovanni Ciacci attacca Tina Cipollari/ “Fa bullismo verso Gemma Galgani”

Giovanni Ciacci e le accuse di bullismo a Tina Cipollari verso Gemma Galgani

Giovanni Ciacci, come è accaduto in passato con Patrizia De Blanck, ha parlato di Tina Cipollari usando parole non proprio positive verso l’opinionista. Il fashion stylist ha parlato delle liti che in studio si consumano ormai da anni, tra l’opinionista e Gemma Galgani ormai note al pubblico di Uomini e Donne.

Giovanni Ciacci, però, sembra schierarsi dalla parte della dama torinese accusando Tina Cipollari di bullismo: “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto. – riporta Biccy – Voglio difendere Gemma perché mi piace tanto quella donna”. Al momento non è ancora intervenuta l’opinionista per difendersi da queste accuse, ma difficilmente verrà in studio al GF Vip a replicare. Infatti, in passato anche la De Blanck aveva fatto dichiarazioni importanti su di lei, ma la Cipollari non volle presentarsi al reality per rispondere alla concorrente.

Giovanni Ciacci, nelle scorse ore, ha rivelato e confermato dei vecchi rumor su Pamela Prati e Valeria Marini. Tra le due showgirl si è consumata un’accesa lite, ma non si sarebbero limitate alle sole parole. Secondo il fashion stylist tra le due soubrette ci sarebbe stato un contatto fisico importante e si sarebbero picchiate.

Dunque, uno dei concorrenti più iconici della casa ha confermato agli inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2022 quanto i rumor hanno raccontato in passato sulle showgirl. Pamela Prati e Valeria Marini avevano poi fatto pace pubblicamente, ma la concorrente darà spiegazioni in merito durante la diretta? Alfonso Signorini ne parlerà ancora o lascerà cadere la questione? Lo si vedrà molto presto.

