Giovanni Ciacci rivelazione choc su Pamela Prati al GF VIP/ “Ha picchiato Valeria Marini”

Giovanni Ciacci conferma la lite tra Pamela Prati e Valeria Marini: “Lei l’ha picchiata”

Giovanni Ciacci sembra aver vuotato il sacco su una faccenda vecchia che riguarda Pamela Prati e Valeria Marini. Come riporta Blogtivvu, il fashion stylist ha confermato che la showgirl del Bagaglino avrebbe picchiato l’attrice durante una lite.

La notizia non è nuova, anzi, già la Repubblica commentò al momento dei fatti i rumor come riporta Biccy: “Il festeggiato bacia la Marini, prima del dolce, ma all’improvviso nella penombra della discoteca, le due stelle si guardano in cagnesco. Volano parole grosse, vola anche dello champagne che bagna le generose forme delle contendenti. Scatta la reazione, le due signore del piccolo schermo si affrontano. Per pochi secondi i due corpi sono a contatto e solo l’intervento degli invitati riesce ad evitare uno scontro ben più pericoloso. Alla fine, a farne le spese, è Valeria Marini che mostra a tutti un graffio evidente sul braccio: “Giovanni hai visto cosa mi ha fatto quella?”. A quanto pare, il Giovanni di cui si parla è proprio il gieffino che conferma tutto.

Giovanni Ciacci è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2022, e il primo ad aver raccontato di essere sieropositivo. Come riporta Vanity Fair, appena prima di entrare dalla porta rossa di Cinecittà, il fashion stylist ha dichiarato: “Finalmente! C’è stato tanto tanto lavoro duro però ti posso dire una cosa? Per la prima volta dopo 22 anni in tutto il mondo questa porta rossa viene aperta ad un sieropositivo e se questo è possibile – dice al presentatore in studio, Alfonso Signorini – è grazie a te, a Piersilvio Berlusconi, e a Mediaset e già mi sembra una vittoria enorme”.

E ancora: “Accenderò un faro su questa malattia (…). Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’HIV”.











