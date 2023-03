GF Vip: il desiderio di Oriana Marzoli per il compleanno/ “Vorrei essere amata da…”

Oriana Marzoli compie gli anni al GF Vip: euforia allo scoccare della mezzanotte

A dispetto dell’alta tensione che spesso ha caratterizzato il clima nella Casa del GF Vip, l’aria di maggiore spensieratezza e armonia continua a dominare gli ultimi giorni a ridosso della finale. Ad impreziosire la gioiosità del momento sono arrivati anche i festeggiamenti per il compleanno di Oriana Marzoli, star indiscussa dell’attuale edizione del reality. La showgirl venezuelana è già sicura di avere un posto per la finale e può quindi dedicarsi a spegnere le candeline concentrandosi unicamente sui propositi per il futuro anche oltre il GF Vip.

Proprio nella notte e allo scoccare della mezzanotte, i concorrenti del GF Vip hanno riservato una dolce sorpresa di buon compleanno per Oriana Marzoli. La showgirl è stata coccolata da tutti, anche da chi non aveva proprio un ottimo rapporto con lei fino a qualche settimana fa. La giovane ha avuto modo di apprezzare quei momenti, scegliendo di approfittare dell’armonia condivisa per una dedica speciale rivolta principalmente a se stessa. “Spero tanto di riuscire a incontrare qualcuno che nella vita possa amarmi veramente per quella che sono. Ho sofferto tanto per amore e vorrei che per una volta la vita mi premiasse facendomi incontrare una persona speciale…”.

La dedica di Daniele Dal Moro per il compleanno di Oriana Marzoli: “Sempre nel mio cuore…”

Il particolare desiderio di Oriana Marzoli, espresso in occasione dei festeggiamenti per il suo compleanno, non è di certo passato inosservato. Ormai è da diversi mesi particolarmente presa da Daniele Dal Moro, con il quale la storia al GF Vip sembra stentare a decollare. Più bassi che alti, con labili momenti in cui sembrava che il veneto potesse realmente cedere all’amore della showgirl venezuelana. In particolare negli ultimi tempi, Oriana Marzoli è sembrata quasi stufa dei cambi di umore di Daniele Dal Moro e il desiderio appena espresso sembra quasi una frecciatina nei suoi confronti.

Nel bel mezzo dei festeggiamenti, Daniele Dal Moro ha però cercato di sorvolare l’ipotetica frecciatina di Oriana Marzoli, andando oltre anche i dubbi del passato. In virtù del momento e dell’esperienza vissuta nelle ultime settimane, ha dichiarato senza veli come la showgirl, al di là di tutto, avrà sempre un posto nel suo cuore. Non proprio una dichiarazione d’amore, complice anche la gioiosità del momento che quasi da prassi prevede la condivisione di frasi affettuose, ma comunque un pensiero importante e carico d’affetto. Nel frattempo, sul web l’opinione si divide tra chi spera in un seguito della relazione anche dopo il GF Vip e chi si dice convinto che per Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro i margini per un futuro felice siano ridotti al minimo.











